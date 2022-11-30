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Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини з території Росії: 40 прильотів

Ірина БалачукСереда, 30 листопада 2022, 15:01
Скриншот з google.maps

Вранці 30 листопада російські військові з території РФ обстріляли з артилерії та мінометів прикордонні території Чернігівської та Сумської областей – загалом зафіксовано 4 десятки прильотів.

Джерело: Оперативне командування "Північ" у Facebook

Дослівно "Північ": "Ворожі війська вчергове обстріляли з артилерії та мінометів Чернігівщину та Сумщину з території РФ".

Деталі: Повідомляється, що з 10:40 до 11:10 було 9 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Грем’яч.

З 11:00 до 11:20 було 10 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Гаврилова Слобода.

А з 11:30 до 12:10 – 20 приходів, ймовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Бачівськ.

В усіх випадках втрат серед особового складу та техніки немає.

ВІДЕО ДНЯ

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

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