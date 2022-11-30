Оккупанты обстреляли приграничье Черниговщины и Сумщины с территории России: 40 прилетов

Утром 30 ноября российские военные с территории РФ обстреляли из артиллерии и минометов Черниговскую и Сумскую области – всего зафиксировано 4 десятка прилетов.

Источник: Оперативное командование "Север" в Facebook

Дословно "Север": "Вражеские войска в очередной раз обстреляли из артиллерии и минометов Черниговскую и Сумскую области с территории РФ".

Реклама:

Детали: Сообщается, что с 10:40 до 11:10 было 9 приходов, вероятно, из ствольной артиллерии, в районе н.п. Гремяч.

С 11:00 до 11:20 было 10 приходов, вероятно, из ствольной артиллерии, в районе н.п. Гаврилова Слобода.

А с 11:30 до 12:10 – 20 приходов, вероятно, из миномета 120 мм, в районе н.п. Бачевск.

ВИДЕО ДНЯ

Во всех случаях потерь среди личного состава и техники нет.

О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.