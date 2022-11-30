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ГУР: Признаков создания мощной ударной группировки в Беларуси нет

Валентина РоманенкоСреда, 30 ноября 2022, 15:51
иллюстративное фото Минобороны Беларуси

Военная разведка Минобороны пока не фиксирует на территории Беларуси создание мощной наступательной группировки, подобной той, которая была развернута в январе-феврале 2022 года.

Источник: представитель Главного управления разведки МОУ Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона, цитирует "Армия Inform"

Прямая речь: "В Беларуси ожидаем активизацию боевой подготовки, потому что с 1 декабря в вооруженных силах этой страны начинается новый учебный год. Войска будут выходить на полигоны, отрабатывать различные вопросы боевого слаживания, проверки родов и войск.

Поэтому ожидаем на белорусской территории активных мероприятий, прежде всего по оперативной и боевой подготовке. Мы готовы к этому. Но хочу отметить, что на сегодня признаков создания мощной ударной группировки на территории Беларуси не видно".

Детали: В то же время, по словам Скибицкого, около 9 тысяч военнослужащих 1-й танковой армии провели мероприятия по боевой подготовке, слаживанию подразделений.

Военная разведка не исключает двух вариантов применения этой дивизии: или с территории Беларуси, или ротационное возвращение на территорию Украины, возможно, на Харьковское направление.

В ГУР отмечают, что на перспективу сохраняется угроза применения группировки союзного государства Беларусь-Россия. Однако для этого недостаточно вооружения.

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Сейчас Россия активно снимает вооружение и военную технику с хранения со складов, из арсеналов, из центров обеспечения мобилизационного развертывания для того, чтобы пополнить потери и укомплектовать созданные по мобилизации соединения и части.

Что предшествовало: Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов заявлял, что информация, что Беларусь якобы готовит наступление, распространяется, чтобы посеять панику.

Темы: разведкаБеларусьвойна
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