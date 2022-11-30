Кулеба про передачу Україні систем Patriot: триває дуже предметна розмова

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що йдуть певні обговорення про передачу Україні американських систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це він сказав під час включення на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

"Безумовно, всіх цікавить тема систем ППО Patriot. Скажу так: якщо раніше про це ніхто не розмовляв, окрім нас, то зараз розмова відбувається. І це дуже серйозна і предметна розмова", - сказав Кулеба.

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За словами глави МЗС, на міністерській зустрічі НАТО у Бухаресті, де він був присутній, були оголошені нові внески країн в енергетичну безпеку України, в тому числі трансформатори і генератори.

Крім того, було оголошено про нову військову допомогу. "Зброя, зимова форма. Не можу все озвучувати, але серед цих позицій є і 155-мм артилерія, і снаряди, і бронемашини. Все це вже незабаром приїде до України", - сказав він.

Раніше у Пентагоні заявили, що Сполучені Штати розглядають можливість відправки систем Patriot в Україну для підтримки засобів ППО проти російських атак.

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Як відомо, Берлін запропонував Варшаві систему Patriot для забезпечення безпеки повітряного простору після того, як минулого тижня в Польщі впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей.

Пізніше міністр оборони Польщі Маріуш Блащак попросив Німеччину натомість направити системи Patriot в Україну.

Німеччина заявила, що обговорює з союзниками прохання Польщі про відправлення німецьких систем Patriot до України.