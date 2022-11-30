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Кулеба про передачу Україні систем Patriot: триває дуже предметна розмова

"Європейська правда"Середа, 30 листопада 2022, 17:17

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що йдуть певні обговорення про передачу Україні американських систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це він сказав під час включення на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

"Безумовно, всіх цікавить тема систем ППО Patriot. Скажу так: якщо раніше про це ніхто не розмовляв, окрім нас, то зараз розмова відбувається. І це дуже серйозна і предметна розмова", - сказав Кулеба.

За словами глави МЗС, на міністерській зустрічі НАТО у Бухаресті, де він був присутній, були оголошені нові внески країн в енергетичну безпеку України, в тому числі трансформатори і генератори.

Крім того, було оголошено про нову військову допомогу. "Зброя, зимова форма. Не можу все озвучувати, але серед цих позицій є і 155-мм артилерія, і снаряди, і бронемашини. Все це вже незабаром приїде до України", - сказав він.

Раніше у Пентагоні заявили, що Сполучені Штати розглядають можливість відправки систем Patriot в Україну для підтримки засобів ППО проти російських атак.

Як відомо, Берлін запропонував Варшаві систему Patriot для забезпечення безпеки повітряного простору після того, як минулого тижня в Польщі впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей. 

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Пізніше міністр оборони Польщі Маріуш Блащак попросив Німеччину натомість направити системи Patriot в Україну.

Німеччина заявила, що обговорює з союзниками прохання Польщі про відправлення німецьких систем Patriot до України.

Теми: Кулеба ДмитроППО
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