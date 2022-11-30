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Кулеба о передаче Украине систем Patriot: идет очень предметный разговор

"Европейская правда"Среда, 30 ноября 2022, 17:17

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что идут определенные обсуждения о передаче Украине американских систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом он сказал во время включения на своей Facebook-странице, пишет "Европейская правда".

"Безусловно, всех интересует тема систем ПВО Patriot. Скажу так: если раньше об этом никто не говорил, кроме нас, то сейчас разговор происходит. И это очень серьезный и предметный разговор", - сказал Кулеба.

По словам главы МИД, на министерской встрече НАТО в Бухаресте, где он присутствовал, были объявлены новые взносы стран в энергетическую безопасность Украины, в том числе трансформаторы и генераторы.

Кроме того, было объявлено о новой военной помощи. "Оружие, зимняя форма. Не могу все озвучивать, но среди этих позиций есть и 155-мм артиллерия, и снаряды, и бронемашины. Все это уже вскоре приедет в Украину", - сказал он.

Ранее в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки систем Patriot в Украину для поддержки средств ПВО против российских атак.

Как известно, Берлин предложил Варшаве систему Patriot для обеспечения безопасности воздушного пространства после того, как на прошлой неделе в Польше упала ракета, в результате чего погибли два человека. 

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Позже министр обороны Польши Мариуш Блащак попросил Германию взамен направить системы Patriot в Украину.

Германия заявила, что обсуждает с союзниками просьбу Польши об отправке немецких систем Patriot в Украину.

Темы: Кулеба ДмитрийПВО
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