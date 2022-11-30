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Посол України про деталі вибуху в посольстві у Мадриді: наслідки могли бути серйознішими

"Європейська правда"Середа, 30 листопада 2022, 16:24

Поштове відправлення, що вибухнуло на території посольства України у Іспанії, було спрямоване на адресу посла, а серйозніших наслідків вибуху вдалося уникнути завдяки реакції та професійним діям персоналу дипустанови.

Про це в коментарі "Європейській правді" розповів посол України в Іспанії Сергій Погорельцев.

Попри початкові повідомлення у ЗМІ про те, що вибухнув "лист", в реальності йдеться про пакунок розміру, значно більшого за лист із документами. Це поштове відправлення, адресоване особисто на ім’я посла України в Іспанії Сергія Погорельцева, викликало підозри у секретарки посла, оскільки на ньому не було зворотної адреси і він не видавався схожим на пошту на адресу дипломатів.

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Секретарка передала "пошту" коменданту – тобто співробітнику, відповідальному, серед іншого, за охорону посольства.

"У пакунку виявилася коробка, тож у коменданта з’явилися підозри і він сам – щоби нікого не було поруч – вийшов із цією "поштою" на подвір’я перед тим, як її відкрити. А щойно відкрив, почув, що там щось клацнуло, моментально її відкинув, і вже тоді почув вибух", - розповів Сергій Погорельцев.

"Попри те, що комендант посольства вже не тримав коробку в руках, вибух пошкодив йому руки, і він каже, що дістав щось на кшталт контузії", - додав посол.

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ПІДОЗРІЛИЙ ПАКУНОК, ФОТО ПОСОЛЬСТВА

Погорельцев наголошує, що попри те, що йдеться не про потужну вибухівку, а про невеликий пристрій – наслідки були б іншими у разі, якби не обережність його підлеглих: "Я насамперед хочу відзначити співробітників посольства, бо якби не їхні професійні дії, наслідки би були значно серйозніші".

Дипломат не став висувати припущення про те, хто міг надіслати небезпечний пакунок, але запевнив, що іспанська влада обіцяє докласти усіх зусиль для розслідування, а очільник МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес, щоби висловити підтримку, вже провів телефонну розмову з українським послом.

Як повідомлялося, в МЗС вже підтвердили інформацію про вибух та повідомили, що комендант "госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога, загроз його життю немає".

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