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Посол України про деталі вибуху в посольстві у Мадриді: наслідки могли бути серйознішими

"Європейська правда"Середа, 30 листопада 2022, 17:24

Поштове відправлення, що вибухнуло на території посольства України у Іспанії, було спрямоване на адресу посла, а серйозніших наслідків вибуху вдалося уникнути завдяки реакції та професійним діям персоналу дипустанови.

Про це в коментарі "Європейській правді" розповів посол України в Іспанії Сергій Погорельцев.

Попри початкові повідомлення у ЗМІ про те, що вибухнув "лист", в реальності йдеться про пакунок розміру, значно більшого за лист із документами. Це поштове відправлення, адресоване особисто на ім’я посла України в Іспанії Сергія Погорельцева, викликало підозри у секретарки посла, оскільки на ньому не було зворотної адреси і він не видавався схожим на пошту на адресу дипломатів.

Секретарка передала "пошту" коменданту – тобто співробітнику, відповідальному, серед іншого, за охорону посольства.

"У пакунку виявилася коробка, тож у коменданта з’явилися підозри і він сам – щоби нікого не було поруч – вийшов із цією "поштою" на подвір’я перед тим, як її відкрити. А щойно відкрив, почув, що там щось клацнуло, моментально її відкинув, і вже тоді почув вибух", - розповів Сергій Погорельцев.

"Попри те, що комендант посольства вже не тримав коробку в руках, вибух пошкодив йому руки, і він каже, що дістав щось на кшталт контузії", - додав посол.

 
ПІДОЗРІЛИЙ ПАКУНОК, ФОТО ПОСОЛЬСТВА

Погорельцев наголошує, що попри те, що йдеться не про потужну вибухівку, а про невеликий пристрій – наслідки були б іншими у разі, якби не обережність його підлеглих: "Я насамперед хочу відзначити співробітників посольства, бо якби не їхні професійні дії, наслідки би були значно серйозніші".

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Дипломат не став висувати припущення про те, хто міг надіслати небезпечний пакунок, але запевнив, що іспанська влада обіцяє докласти усіх зусиль для розслідування, а очільник МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес, щоби висловити підтримку, вже провів телефонну розмову з українським послом.

Як повідомлялося, в МЗС вже підтвердили інформацію про вибух та повідомили, що комендант "госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога, загроз його життю немає".

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