Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Посол Украины о деталях взрыва в посольстве в Мадриде: последствия могли быть более серьезными

"Европейская правда"Среда, 30 ноября 2022, 17:24

Почтовое отправление, которое взорвалось на территории посольства Украины в Испании, было адресовано послу, а более серьезных последствий взрыва удалось избежать благодаря реакции и профессиональным действиям персонала диппредставительства.

Об этом в комментарии "Европейской правде" рассказал посол Украины в Испании Сергей Погорельцев.

Несмотря на первоначальные сообщения в СМИ о том, что взорвалось "письмо", в реальности речь идет о пакете значительно большего размера, чем письмо с документами. Это почтовое отправление, адресованное лично на имя посла Украины в Испании Сергея Погорельцева, вызвало подозрения у его секретарши, поскольку на нем не было обратного адреса и оно не выглядело похожим на почту, которая обычно адресуется дипломатам.

Секретарша передала "почту" коменданту - то есть сотруднику, ответственному, среди прочего, за охрану посольства.

"В пакете оказалась коробка, поэтому у коменданта появились подозрения и он сам - чтобы никого не было рядом - вышел с этой "почтой" во двор, прежде чем ее открыть. А как только открыл, услышал, что там что-то щелкнуло, моментально ее отбросил, и уже тогда услышал взрыв", - рассказал Сергей Погорельцев.

 
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПАКЕТ, ФОТО ПОСОЛЬСТВА

"Несмотря на то, что комендант посольства уже не держал коробку в руках, взрыв повредил ему руки, и он говорит, что получил что-то вроде контузии", - добавил посол.

Погорельцев отмечает, что несмотря на то, что речь идет не о мощной взрывчатке, а о небольшом устройстве, последствия были бы другими в случае, если бы не осторожность его подчиненных: "Я прежде всего хочу отметить сотрудников посольства, потому что если бы не их профессиональные действия, последствия были бы значительно серьезнее".

ВИДЕО ДНЯ

Дипломат не стал выдвигать предположения о том, кто мог прислать опасный пакет, но заверил, что испанские власти обещают приложить все усилия для расследования, а глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, чтобы выразить поддержку, уже провел телефонный разговор с украинским послом.

Как сообщалось, в МИД уже подтвердили информацию о взрыве и сообщили, что комендант "госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы для его жизни нет".

Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россияне выводят подразделения из некоторых населенных пунктов Запорожской области – Генштаб ВСУ

Кличко не исключает, что в случае обстрелов киевляне останутся без тепла до весны

Два украинских посольства получили угрозы в день, когда произошел инцидент в Испании - Кулеба

фото, видеоСБУ вручила подозрение священнику из Лавры, который молился за "русский мир"

Рада разрешила отпуска военнослужащим во время военного положения

Рада дала Кубракову новую должность

Все новости...
Последние новости
19:07
Глава Минобороны Испании: Письма со взрывчаткой не изменят решения помогать Украине
18:57
Рада назначила двух членов Совета НБУ: оба работали с Пышным в Ощадбанке
18:54
ЕС через ОБСЕ предоставит 1,2 млн евро на разминирование в Украине
18:48
Макрон планирует разговор с Путиным в ближайшее время
18:38
Россияне выводят подразделения из некоторых населенных пунктов Запорожской области – Генштаб ВСУ
18:37
Посол США назвала три составляющие победы Украины
18:35
За 7 месяцев государство получило 8,5 миллиардов от льготного налога по ставке 2%
18:27
Шольц допускает восстановление довоенного "мирного порядка" с РФ, если Путин прекратит агрессию
18:24
Экс-игрока украинской сборной по футболу подозревают в неуплате налогов на 18 миллионов
18:21
За взрывом в украинском посольстве стоит Россия – Резников
Все новости...