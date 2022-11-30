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Посол Украины о деталях взрыва в посольстве в Мадриде: последствия могли быть более серьезными

"Европейская правда"Среда, 30 ноября 2022, 16:24

Почтовое отправление, которое взорвалось на территории посольства Украины в Испании, было адресовано послу, а более серьезных последствий взрыва удалось избежать благодаря реакции и профессиональным действиям персонала диппредставительства.

Об этом в комментарии "Европейской правде" рассказал посол Украины в Испании Сергей Погорельцев.

Несмотря на первоначальные сообщения в СМИ о том, что взорвалось "письмо", в реальности речь идет о пакете значительно большего размера, чем письмо с документами. Это почтовое отправление, адресованное лично на имя посла Украины в Испании Сергея Погорельцева, вызвало подозрения у его секретарши, поскольку на нем не было обратного адреса и оно не выглядело похожим на почту, которая обычно адресуется дипломатам.

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Секретарша передала "почту" коменданту - то есть сотруднику, ответственному, среди прочего, за охрану посольства.

"В пакете оказалась коробка, поэтому у коменданта появились подозрения и он сам - чтобы никого не было рядом - вышел с этой "почтой" во двор, прежде чем ее открыть. А как только открыл, услышал, что там что-то щелкнуло, моментально ее отбросил, и уже тогда услышал взрыв", - рассказал Сергей Погорельцев.

 
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПАКЕТ, ФОТО ПОСОЛЬСТВА

"Несмотря на то, что комендант посольства уже не держал коробку в руках, взрыв повредил ему руки, и он говорит, что получил что-то вроде контузии", - добавил посол.

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Погорельцев отмечает, что несмотря на то, что речь идет не о мощной взрывчатке, а о небольшом устройстве, последствия были бы другими в случае, если бы не осторожность его подчиненных: "Я прежде всего хочу отметить сотрудников посольства, потому что если бы не их профессиональные действия, последствия были бы значительно серьезнее".

Дипломат не стал выдвигать предположения о том, кто мог прислать опасный пакет, но заверил, что испанские власти обещают приложить все усилия для расследования, а глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, чтобы выразить поддержку, уже провел телефонный разговор с украинским послом.

Как сообщалось, в МИД уже подтвердили информацию о взрыве и сообщили, что комендант "госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы для его жизни нет".

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