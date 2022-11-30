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ГУР про можливість обміну попів УПЦ МП: Україна готова до креативних підходів

Олена РощінаСереда, 30 листопада 2022, 17:13

Священиків УПЦ МП можна було б обміняти на українських солдатів, якби така пропозиція була, припускає представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Джерело: Андрій Юсов у коментарі "24 каналу"

Деталі: Юсов каже, що росіян при обмінах найбільше цікавлять офіцери, люди зі специфічними знаннями та навичками, представники спеціальних військових професій. 

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Оскільки по всій Україні відбуваються обшуки в об'єктах УПЦ МП, Юсова запитали, чи можна затриманих колаборантів долучити до обмінного фонду. Представник ГУР не став відповідати прямо, але не виключив використання будь-якої можливості для обміну.

Пряма мова: "На прикладі великого обміну і долі Віктора Медведчука Україна показала, що готова демонструвати найбільш креативні підходи, щоб повертати своїх громадян додому. Найменші можливості, які для цього будуть з'являтися – і формальні й неформальні, і публічні й непублічні, і відкриті й закриті – ми точно будемо використовувати".

Деталі: За словами Юсова, вже 1286 українських військових вдалося обміняти з початку повномасштабної війни. 

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Він нагадав, що останнім часом обміни відбуваються з достатньо високою інтенсивністю. За минулий тиждень протягом 4 днів відбулося 3 обміни – майже 100 українців повернулися додому з ворожого полону.

Представник ГУР запевнив, що триває підготовка до наступних обмінів військовополонених, найближчим часом будуть новини. 

Водночас, ні ООН, ні "Червоний хрест" досі не мають повноцінного й регулярного доступу до місць утримання українців у Росії, аби проаналізувати умови, харчування, медичне забезпечення та інше. 

"Це те, над чим потрібно працювати. Це те, на що має тиснути цілий світ", – наголосив Юсов.

Теми: обмінполоненірозвідкацерква
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