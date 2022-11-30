ГУР о возможности обмена попов УПЦ МП: Украина готова к креативным подходам

Священников УПЦ МП можно было обменять на украинских солдат, если бы такое предложение было, полагает представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Источник: Андрей Юсов в комментарии "24 каналу"

Детали: Юсов говорит, что россиян при обменах больше всего интересуют офицеры, люди со специфическими знаниями и навыками, представители специальных военных профессий.

Поскольку по всей Украине проходят обыски в объектах УПЦ МП, Юсова спросили, можно ли задержанных коллаборантов приобщить к обменному фонду. Представитель ГУР не стал отвечать прямо, но не исключил использования какой бы то ни было возможности для обмена.

Прямая речь: ""На примере большого обмена и судьбы Виктора Медведчука Украина показала, что готова демонстрировать самые креативные подходы, чтобы возвращать своих граждан домой. Малейшие возможности, которые для этого будут появляться – и формальные и неформальные, и публичные и непубличные, и открытые и закрытые – мы точно будем использовать".

Детали: По словам Юсова, уже 1286 украинских военных удалось обменять с начала полномасштабной войны.

Он напомнил, что в последнее время обмены происходят с достаточно высокой интенсивностью. За прошедшую неделю в течение 4 дней состоялось 3 обмена – почти 100 украинцев вернулись домой из вражеского плена.

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Представитель ГУР заверил, что идет подготовка к следующим обменам военнопленных, в ближайшее время будут новости.

В то же время, ни ООН, ни "Красный крест" до сих пор не имеют полноценного и регулярного доступа к местам содержания украинцев в России, чтобы проанализировать условия, питание, медицинское обеспечение и прочее.

"Это то, над чем нужно работать. Это то, на что должен оказывать давление весь мир", – подчеркнул Юсов.