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Оборона Києва: командування столиці тримає війська у бойовій готовності

Станіслав ПогоріловСереда, 30 листопада 2022, 19:17
Фото: Getty Images

Керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко заспокоїв киян щодо оборонних рубежів столиці, за його словами, ЗСУ проводять необхідні заходи щодо підтримання військ у бойовій готовності.

Джерело: пресслужба КМВА з посиланням на коментар Попко

Пряма мова Попка: "Командуванням сил і засобів оборони міста Києва проводяться системні заходи з нарощування і підтримання наших військ в бойовій готовності".

Деталі: За його словами, проводяться заходи злагодження органів управління, нарощуються і удосконалюються системи інженерного обладнання,  протиповітряної оборони, вогневого ураження противника, матеріально-технічного забезпечення тощо.

"Хочу заспокоїти киян, що всі ці заходи проводяться відповідними військовими начальниками, керівництвом Києва", - підкреслив він.

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Теми: Київвійна
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