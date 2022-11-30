Оборона Києва: командування столиці тримає війська у бойовій готовності

Керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко заспокоїв киян щодо оборонних рубежів столиці, за його словами, ЗСУ проводять необхідні заходи щодо підтримання військ у бойовій готовності.

Джерело: пресслужба КМВА з посиланням на коментар Попко

Пряма мова Попка: "Командуванням сил і засобів оборони міста Києва проводяться системні заходи з нарощування і підтримання наших військ в бойовій готовності".

Деталі: За його словами, проводяться заходи злагодження органів управління, нарощуються і удосконалюються системи інженерного обладнання, протиповітряної оборони, вогневого ураження противника, матеріально-технічного забезпечення тощо.

"Хочу заспокоїти киян, що всі ці заходи проводяться відповідними військовими начальниками, керівництвом Києва", - підкреслив він.