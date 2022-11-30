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Оборона Киева: командование столицы держит войска в боевой готовности

Станислав ПогориловСреда, 30 ноября 2022, 18:17
Оборона Киева: командование столицы держит войска в боевой готовности
Фото: Getty Images

Руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко успокоил киевлян относительно оборонительных рубежей столицы, по его словам, ВСУ проводят необходимые мероприятия по поддержанию войск в боевой готовности.

Источник: пресс-служба КГВА со ссылкой на комментарий Попко

Прямая речь Попко: "Командованием сил и средств обороны города Киева проводятся системные мероприятия по наращиванию и поддержанию наших войск в боевой готовности".

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Детали: По его словам, проводятся мероприятия слаживания органов управления, наращиваются и совершенствуются системы инженерного оборудования, противовоздушной обороны, огневого поражения противника, материально-технического обеспечения и тому подобное.

"Хочу успокоить киевлян, что все эти мероприятия проводятся соответствующими военными начальниками, руководством Киева", - подчеркнул он.

Темы: Киеввойна
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