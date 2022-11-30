Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оборона Киева: командование столицы держит войска в боевой готовности

Станислав ПогориловСреда, 30 ноября 2022, 19:17
Фото: Getty Images

Руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко успокоил киевлян относительно оборонительных рубежей столицы, по его словам, ВСУ проводят необходимые мероприятия по поддержанию войск в боевой готовности.

Источник: пресс-служба КГВА со ссылкой на комментарий Попко

Прямая речь Попко: "Командованием сил и средств обороны города Киева проводятся системные мероприятия по наращиванию и поддержанию наших войск в боевой готовности".

Детали: По его словам, проводятся мероприятия слаживания органов управления, наращиваются и совершенствуются системы инженерного оборудования, противовоздушной обороны, огневого поражения противника, материально-технического обеспечения и тому подобное.

"Хочу успокоить киевлян, что все эти мероприятия проводятся соответствующими военными начальниками, руководством Киева", - подчеркнул он.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Киеввойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

НАБУ и САП взялись за махинации с жильем экс-нардепа ОПЗЖ

Киевлянам объяснили, почему чаще происходят аварии в электросетях

Россияне выводят подразделения из некоторых населенных пунктов Запорожской области – Генштаб ВСУ

Кличко не исключает, что в случае обстрелов киевляне останутся без тепла до весны

Два украинских посольства получили угрозы в день, когда произошел инцидент в Испании - Кулеба

фото, видеоСБУ вручила подозрение священнику из Лавры, который молился за "русский мир"

Все новости...
НАТО обсуждает финансирование производства оружия советского образца для Украины - Блинкен
Россияне понесли потери в Запорожской области, наносят там удары – Генштаб ВСУ
Россия планирует очередную волну мобилизации на январь-февраль – Генштаб ВСУ
Оккупант в женском халате, сюрпризы для врага: воин ССО рассказал про бой за село на юге
Последние новости
21:14
Более половины жителей Херсона снова со светом
21:00
Байден и Макрон осудили войну РФ, обещают Украине больше ПВО и помощь с энергетикой
20:52
Жители Керчи обеспокоены звуками выстрелов – СМИ
20:46
Парламент Молдовы продлил чрезвычайное положение из-за войны в Украине еще на 60 дней
20:44
фото, видеоВ оккупированном Мариуполе – длинные очереди за электрообогревателями
20:42
Кулеба рассказал, что было в письмах с угрозами, направленных украинским посольствам
20:41
В пятницу в Киеве – экстренные отключения света, объемы близки к плановым
20:36
После паузы на выходных противник увеличил полеты тактической авиации - Воздушные силы
20:27
Парламент Чехии окончательно одобрил обучение украинских военных в стране
20:19
Представители "Росатома" на ЗАЭС присваивают зарплаты украинского персонала – разведка
Все новости...