Оборона Киева: командование столицы держит войска в боевой готовности

Руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко успокоил киевлян относительно оборонительных рубежей столицы, по его словам, ВСУ проводят необходимые мероприятия по поддержанию войск в боевой готовности.

Источник: пресс-служба КГВА со ссылкой на комментарий Попко

Прямая речь Попко: "Командованием сил и средств обороны города Киева проводятся системные мероприятия по наращиванию и поддержанию наших войск в боевой готовности".

Детали: По его словам, проводятся мероприятия слаживания органов управления, наращиваются и совершенствуются системы инженерного оборудования, противовоздушной обороны, огневого поражения противника, материально-технического обеспечения и тому подобное.

"Хочу успокоить киевлян, что все эти мероприятия проводятся соответствующими военными начальниками, руководством Киева", - подчеркнул он.