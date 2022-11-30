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Оккупант в женском халате, сюрпризы для врага: воин ССО рассказал про бой за село на юге

Валентина РоманенкоСреда, 30 ноября 2022, 18:35
Оккупант в женском халате, сюрпризы для врага: воин ССО рассказал про бой за село на юге
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ССО

Силы специальных операций рассказали об освобождении села на юге Украины и показали кадры боя и зачистки.

Источник: интервью бойца 73-го морского центра СпН имени кошевого атамана Антина Головатого, обнародованное пресс-службой ССО

Детали: Оператор ССО рассказывает в частности о неожиданной встрече с оккупантом в женском халате, неудачной попытке другого захватчика сдаться в плен.

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Отмечается, что в том бою бесславно погибли примерно несколько десятков российских военных.

Бойцы ССО уничтожили также склад БК врага.

ВИДЕО ДНЯ

На записи присутствуют и кадры, снятые другим бойцом ССО, который получил ранения в том бою.

Прямая речь: "На следующий день были перехваты разговоров противника, где какой-то их старший кричал "соседний колхоз уже не наш. Зашли днем 20 человек, их тупо все прое..ли". Была информация, что в общем наша работа, пехоты и артиллерии - было уничтожено около сорока человек противника".

Темы: ССОвойна
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