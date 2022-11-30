ЗМІ: Вибух у посольстві України в Іспанії розслідують як теракт

Національна судова колегія Іспанії відкрила попереднє провадження за фактом вибуху в посольстві України в Мадриді, кваліфікувавши його як терористичний злочин.

Про це повідомили джерела іспанського агентства Europa Press, передає "Європейська правда".

Суддя Національної судової колегії Хосе Луїс Калама ухвалив таке рішення після отримання попереднього звіту поліції про обставини вибуху в українському посольстві.

Джерела агенції кажуть, що, за попереднім аналізом, у посилці, яка була адресована главі посольства України Сергію Погорельцеву, містилися піротехнічні елементи.

Наразі йдеться лише про попереднє провадження. Рішення про початок розслідування, за даними Europa Press, суддя поки не ухвалив, чекаючи звіту поліції з більш детальною і конкретною інформацією про подію.

Як повідомлялося, у середу вдень стало відомо, що співробітник посольства України в Мадриді отримав незначні поранення внаслідок вибуху бомби в приміщенні дипустанови.

У Міністерстві закордонних справ України пізніше підтвердили інформацію про те, що українське посольство в Іспанії отримало конверт з вибухівкою.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після цього доручив негайно посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном, а також закликав іспанського колегу вжити термінових заходів задля розслідування нападу на українську дипустанову.

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