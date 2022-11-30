СМИ: Взрыв в посольстве Украины в Испании расследуют как теракт

Национальная судебная коллегия Испании открыла предварительное производство по факту взрыва в посольстве Украины в Мадриде, квалифицировав его как террористическое преступление.

Об этом сообщили источники испанского агентства Europa Press, передает "Европейская правда".

Судья Национальной судебной коллегии Хосе Луис Калама принял такое решение после получения предварительного отчета полиции об обстоятельствах взрыва в украинском посольстве.

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Источники агентства говорят, что, по предварительному анализу, в посылке, которая была адресована главе посольства Украины Сергею Погорельцеву, содержались пиротехнические элементы.

Сейчас речь идет лишь о предварительном производстве. Решение о начале расследования, по данным Europa Press, судья пока не принял, ожидая отчета полиции с более детальной и конкретной информацией о происшествии.

В среду днем стало известно, что сотрудник посольства Украины в Мадриде получил незначительные ранения в результате взрыва бомбы в помещении дипучреждения.

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В Министерстве иностранных дел Украины позже подтвердили информацию о том, что украинское посольство в Испании получило конверт со взрывчаткой.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого поручил немедленно усилить безопасность всех украинских посольств за рубежом, а также призвал испанского коллегу принять срочные меры для расследования нападения на украинское дипучреждение.

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