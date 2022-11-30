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Окупанти випустили по Сумщині 110 снарядів та мін, постраждало 4 громади - ОВА

Станіслав ПогоріловСереда, 30 листопада 2022, 22:18
Ілюстративне фото ДСНС на Сумщині

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що за сьогодні, 30 листопада окупанти випустили по прикордонню регіону 110 снарядів та мін, загинув 15-річний підліток.

Джерело: Живицький у Telegram

Пряма мова Живицького: "Через обстріли постраждали Білопільська, Краснопільська, Середино-Будська та Есманьська громади".

Деталі: Зокрема, у Білопільській громаді окупанти зі ствольної артилерії обстріляли міську лікарню. За словами Живицького, загинув 15-річний хлопець - дитина під час обстрілу не встигла кілька метрів добігти додому в укриття. Також було пошкоджено 4 відділення лікарні, є руйнування перекриттів, даху, посічені осколками 5 автівок, пошкоджені 9 прилеглих будинків, електро та газові мережі.

По Краснопільській громаді ворог випустив 10 снарядів із САУ. Ніхто не постраждав.

Ще по одному з прикордонних сіл громади вівся мінометний обстріл з території Росії - було 15 "прильотів", без руйнувань.

Середино-Будську громаду росіяни обстріляли з мінометів, ствольної артилерії, САУ. Було загалом 18 "прильотів".

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Есманьську громаду за день обстріляли чотири рази. Об 11:30 був мінометний обстріл (20 "приходів" 120 мм калібру). Внаслідок цього пошкоджено 9 приватних житлових будинків та дитячий садок.

Після 12:30 росіяни знову вдарили по прикордонню із артилерії (6 "прильотів"). І вже ближче до 17:00 ще 6 мін розірвалося на території регіону.

Теми: Сумська областьвійна
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