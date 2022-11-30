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Оккупанты выпустили по Сумщине 110 снарядов и мин, пострадали 4 общины - ОГА

Станислав ПогориловСреда, 30 ноября 2022, 22:18
Иллюстративное фото ГСЧС на Сумщине

Председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что за сегодня, 30 ноября оккупанты выпустили по пограничью региона 110 снарядов и мин, погиб 15-летний подросток.

Источник: Живицкий в Telegram

Прямая речь Живицкого: "Из-за обстрелов пострадали Белопольская, Краснопольская, Середино-Будская и Эсманьская громады".

Детали: В частности, в Белопольской громаде оккупанты из ствольной артиллерии обстреляли городскую больницу. По словам Живицкого, погиб 15-летний парень - ребенок во время обстрела не успел несколько метров добежать домой в укрытие. Также были повреждены 4 отделения больницы, есть разрушения перекрытий, крыши, посечены осколками 5 автомобилей, повреждены 9 близлежащих домов, электро и газовые сети.

По Краснопольской громаде враг выпустил 10 снарядов из САУ. Никто не пострадал.

Еще по одному из приграничных сел громады велся минометный обстрел с территории России - было 15 "прилетов", без разрушений.

Середино-Будскую громаду россияне обстреляли из минометов, ствольной артиллерии, САУ. Было всего 18 "прилетов".

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Эсманскую громаду за день обстреляли четыре раза. В 11:30 был минометный обстрел (20 "приходов" 120 мм калибра). В результате этого повреждены 9 частных жилых домов и детский сад.

После 12:30 россияне снова ударили по пограничникам из артиллерии (6 "прилетов"). И уже ближе к 17:00 еще 6 мин разорвалось на территории региона.

Темы: Сумская областьвойна
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