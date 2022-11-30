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Зеленський збирав Ставку: окупантам готують ще потужнішу протидію

Станіслав ПогоріловСереда, 30 листопада 2022, 21:39
Зеленський збирав Ставку: окупантам готують ще потужнішу протидію
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив, що збирав Ставку головнокомандувача.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Головні питання – Донеччина, Луганщина, Харківщина, Запорізька область, Херсонщина, Крим, прифронтові території та наш державний кордон".

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Деталі: За словами президента, під час Ставки аналізувались наміри окупантів. "Готуємо протидію – ще потужнішу протидію, ніж зараз", - підкреслив Зеленський.

Також були розглянуті питання забезпечення військових і постачання нової техніки, боєприпасів.

Теми: Зеленський
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