Зеленський збирав Ставку: окупантам готують ще потужнішу протидію
Середа, 30 листопада 2022, 21:39
Президент Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив, що збирав Ставку головнокомандувача.
Джерело: відеозвернення Зеленського
Пряма мова Зеленського: "Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Головні питання – Донеччина, Луганщина, Харківщина, Запорізька область, Херсонщина, Крим, прифронтові території та наш державний кордон".
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Деталі: За словами президента, під час Ставки аналізувались наміри окупантів. "Готуємо протидію – ще потужнішу протидію, ніж зараз", - підкреслив Зеленський.
Також були розглянуті питання забезпечення військових і постачання нової техніки, боєприпасів.