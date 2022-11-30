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Зеленский собирал Ставку: оккупантам готовят еще более мощное противодействие

Станислав ПогориловСреда, 30 ноября 2022, 21:39
Зеленский собирал Ставку: оккупантам готовят еще более мощное противодействие
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский в видеообращении сообщил, что собирал Ставку главнокомандующего.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Провел сегодня очередное заседание Ставки. Главные вопросы - Донецкая, Луганская, Харьковская, Запорожская область, Херсонщина, Крым, прифронтовые территории и наша государственная граница".

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Детали: По словам президента, во время Ставки анализировались намерения оккупантов. "Готовим противодействие - еще более мощное противодействие, чем сейчас", - подчеркнул Зеленский.

Также были рассмотрены вопросы обеспечения военных и поставки новой техники, боеприпасов.

Темы: Зеленский
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