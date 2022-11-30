6 мільйонів абонентів без світла, Зеленський вимагає справедливості й зрозумілості

Близько 6 мільйонів абонентів в Україні станом на вечір 30 листопада відключені від електрики, президент Володимир Зеленський вимагає зробити ситуацію якомога більш прогнозованою та справедливою для всіх громадян.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців 30 листопада

Деталі: Президент повідомив, що станом на цей вечір близько 6 мільйонів абонентів у більшості областей України та у Києві відключені від електрики.

Ситуація залишається дуже складною саме в столиці, а також на Київщині, у Вінницькій, Львівській, Одеській, Хмельницькій і Черкаській областях.

Енергетики та комунальники, всі служби роблять все, щоб стабілізувати систему й дати людям більше енергії на довший час, запевнив Зеленський.

Пряма мова: "І я ще раз хочу підкреслити: дуже важливо, щоб люди розуміли, коли й на який проміжок часу у них відключать електрику. Це відповідальність як самих енергокомпаній, так і місцевої влади.

Люди мають право знати. І настільки, наскільки це можливо зараз, має бути забезпечена передбачуваність життя. Люди бачать, що в сусідніх будинках чи на найближчих вулицях чомусь інші правила щодо світла. А має бути справедливість і зрозумілість".

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Деталі: Президент також повідомив, що в середу провів нараду з питань енергетики та зв’язку.

"Фіксуємо результати того, що вже зроблено для захисту наших систем. Готуємо нові рішення. Також готуємо нові рішення, щоб не допустити будь-якої можливості Росії маніпулювати внутрішнім життям України. Свого часу деталізуємо й це", – сказав Зеленський.

Цьому передувало: Міністерство енергетики повідомило, що Держенергонагляд перевірятиме обленерго на дотримання графіків відключення електроенергії та технічний стан протиаварійної автоматики.