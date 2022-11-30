Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

6 миллионов абонентов без света, Зеленский требует справедливости и понятности

Елена РощинаСреда, 30 ноября 2022, 22:47
Киев без света и светофоров, фото УП

Около 6 миллионов абонентов в Украине по состоянию на вечер 30 ноября отключены от электричества, президент Владимир Зеленский требует сделать ситуацию как можно более прогнозируемой и справедливой для всех граждан. 

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам 30 ноября

Детали: Президент сообщил, что по состоянию на этот вечер около 6 миллионов абонентов в большинстве областей Украины и в Киеве отключены от электричества.

Ситуация остается очень сложной именно в столице, а также на Киевщине, в Винницкой, Львовской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Энергетики и коммунальщики, все службы делают все, чтобы стабилизировать систему и дать людям больше энергии на долгое время, заверил Зеленский. 

Прямая речь: "И я еще раз хочу подчеркнуть: очень важно, чтобы люди понимали, когда и на какой промежуток времени у них отключат электричество. Это ответственность как самих энергокомпаний, так и местных властей.

Люди имеют право знать. И настолько, насколько это возможно сейчас, должна быть обеспечена предсказуемость жизни. Люди видят, что в соседних домах или на ближайших улицах почему-то другие правила относительно света. А должна быть справедливость и понятность".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Президент также сообщил, что в среду провел совещание по вопросам энергетики и связи. 

"Фиксируем результаты того, что уже сделано для защиты наших систем. Готовим новые решения. Также готовим новые решения, чтобы не допустить любой возможности России манипулировать внутренней жизнью Украины. В свое время детализируем и это", – сказал Зеленский.

Этому предшествовало: Министерство энергетики сообщило, что Госэнергонадзор будет проверять облэнерго на соблюдение графиков отключения электроэнергии и техническое состояние противоаварийной автоматики.

Темы: Зеленскийэлектроэнергияэнергетикавеерные отключения
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

День ЧМ-22: Япония завоевала путевку в плей-офф, Бельгия и Германия вылетели

СНБО просит законодательно запретить работу УПЦ МП в Украине – Зеленский

Байден назвал условие для переговоров с Путиным

ЕС договорился об ограничении цены на российскую нефть: $60 за баррель с механизмом корректировки - СМИ

Кулеба рассказал, что было в письмах с угрозами, направленных украинским посольствам

НАБУ и САП взялись за махинации с жильем экс-нардепа ОПЗЖ

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Будем верить, что война закончится в ближайшие месяцы
Зеленский собирал Ставку: оккупантам готовят еще более мощное противодействие
Зеленский пригласил Маска в Украину
Последние новости
23:55
Генсек НАТО: Рано говорить, договорятся ли Польша и Германия о Patriot в Украине
23:49
ГМС выдала первое удостоверение на возвращение в Украину для депортированных в РФ
23:24
В Конгрессе США предлагают признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией
23:18
Не России рассказывать, кто погрузил Молдову во тьму - МИД страны
23:14
Итальянское правительство вводит временное управление на заводе, принадлежащем "Лукойлу"
23:05
День ЧМ-22: Япония завоевала путевку в плей-офф, Бельгия и Германия вылетели
23:04
Зеленский: Референдум 1991 года объединил всю Украину, больше не будем камешками империй
22:55
СНБО просит законодательно запретить работу УПЦ МП в Украине – Зеленский
22:31
Правительство Италии поддержало поставки Украине оружия до конца 2023 года
22:24
Освобожденной Снигиревке не удалось дать свет: авария на подземных электросетях
Все новости...