6 миллионов абонентов без света, Зеленский требует справедливости и понятности

Около 6 миллионов абонентов в Украине по состоянию на вечер 30 ноября отключены от электричества, президент Владимир Зеленский требует сделать ситуацию как можно более прогнозируемой и справедливой для всех граждан.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам 30 ноября

Детали: Президент сообщил, что по состоянию на этот вечер около 6 миллионов абонентов в большинстве областей Украины и в Киеве отключены от электричества.

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Ситуация остается очень сложной именно в столице, а также на Киевщине, в Винницкой, Львовской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Энергетики и коммунальщики, все службы делают все, чтобы стабилизировать систему и дать людям больше энергии на долгое время, заверил Зеленский.

Прямая речь: "И я еще раз хочу подчеркнуть: очень важно, чтобы люди понимали, когда и на какой промежуток времени у них отключат электричество. Это ответственность как самих энергокомпаний, так и местных властей.

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Люди имеют право знать. И настолько, насколько это возможно сейчас, должна быть обеспечена предсказуемость жизни. Люди видят, что в соседних домах или на ближайших улицах почему-то другие правила относительно света. А должна быть справедливость и понятность".

Детали: Президент также сообщил, что в среду провел совещание по вопросам энергетики и связи.

"Фиксируем результаты того, что уже сделано для защиты наших систем. Готовим новые решения. Также готовим новые решения, чтобы не допустить любой возможности России манипулировать внутренней жизнью Украины. В свое время детализируем и это", – сказал Зеленский.

Этому предшествовало: Министерство энергетики сообщило, что Госэнергонадзор будет проверять облэнерго на соблюдение графиков отключения электроэнергии и техническое состояние противоаварийной автоматики.