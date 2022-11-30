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Окрім посольства підозрілий пакунок отримала іспанська компанія, чию зброю отримує Україна

"Європейська правда"Середа, 30 листопада 2022, 22:01
Окрім посольства підозрілий пакунок отримала іспанська компанія, чию зброю отримує Україна
Мадрид, підозрілі пакунки, фото з elperiodico.com

Пакунок із, імовірно, вибуховим пристроєм у середу отримала іспанська компанія Instalaza, яка виготовляє зброю, що її уряд Іспанії направляє в Україну для допомоги в боротьбі з російськими силами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Periodico.

У середу вдень поліція регіону Арагон і цивільна гвардія отримали від Instalaza повідомлення про підозрілий пакунок із ознаками, аналогічними тому, який надіслали посольству України в Іспанії.

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До підприємства було направлено значні сили поліції, територія заводу була оточена, а рух транспорту та пішоходів на прилеглих вулицях – перекрито.

Увечері фахівці підірвали пакунок контрольованим способом, операція завершилася без жертв і постраждалих. Поліція почала збір речових доказів для аналізу вмісту пакунку.

Instalaza – компанія із Сарагоси, яка з 1943 року займається проєктуванням та виробництвом військового піхотного спорядження. Це одна з іспанських компаній, яка виробляє зброю, яку уряд надсилає Україні для захисту від російського вторгнення.

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Зокрема Instalaza виготовляє протитанкові гранатомети, які використовуються українською армією у війні з Росією. На початку війни міністерка оборони Іспанії Маргарета Роблес оголосила, що Київ отримає 1370 таких установок.

Нагадаємо, у середу вдень стало відомо, що співробітник посольства України в Мадриді отримав незначні поранення внаслідок вибуху бомби в приміщенні дипустанови. Відомо, що в Іспанії попередньо кваліфікували інцидент як терористичний злочин.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після цього доручив негайно посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном, а також закликав іспанського колегу вжити термінових заходів задля розслідування нападу на українську дипустанову. 

Читайте також: Посол України про деталі вибуху в посольстві у Мадриді: наслідки могли бути серйознішими.

Теми: Іспаніятероризмзброя
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