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Кроме посольства подозрительный пакет получила испанская компания, чье оружие получает Украина

"Европейская правда"Среда, 30 ноября 2022, 22:01
Кроме посольства подозрительный пакет получила испанская компания, чье оружие получает Украина
Мадрид, подозрительные пакеты, фото с elperiodico.com

Пакет с, вероятно, взрывным устройством в среду получила испанская компания Instalaza, которая производит оружие, которое правительство Испании направляет в Украину для помощи в борьбе с российскими силами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Periodico.

В среду днем полиция региона Арагон и гражданская гвардия получили от Instalaza сообщение о подозрительном пакете с признаками, аналогичными тому, который прислали посольству Украины в Испании.

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К предприятию были направлены значительные силы полиции, территория завода была оцеплена, а движение транспорта и пешеходов на прилегающих улицах - перекрыто.

Вечером специалисты взорвали пакет контролируемым способом, операция завершилась без жертв и пострадавших. Полиция начала сбор вещественных доказательств для анализа содержимого пакета.

Instalaza - компания из Сарагосы, которая с 1943 года занимается проектированием и производством военного пехотного снаряжения. Это одна из испанских компаний, которая производит оружие, которое правительство направляет Украине для защиты от российского вторжения.

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В частности Instalaza производит противотанковые гранатометы, которые используются украинской армией в войне с Россией. В начале войны министр обороны Испании Маргарета Роблес объявила, что Киев получит 1370 таких установок.

Напомним, в среду днем стало известно, что сотрудник посольства Украины в Мадриде получил незначительные ранения в результате взрыва бомбы в помещении дипучреждения. Известно, что в Испании предварительно квалифицировали инцидент как террористическое преступление.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого поручил немедленно усилить безопасность всех украинских посольств за рубежом, а также призвал испанского коллегу принять срочные меры для расследования нападения на украинское дипучреждение.

Читайте также: Посол Украины о деталях взрыва в посольстве в Мадриде: последствия могли быть более серьезными.

Темы: Испаниятерроризморужие
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