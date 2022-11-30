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День ЧС-22: сенсаційна перемога Австралії, Польща у плей-оф

Роман Петренко, Станіслав ПогоріловСереда, 30 листопада 2022, 23:11
Фото: Getty Images

Одинадцятий день Чемпіонату світу 2022 в Катарі запам'ятається сенсаційними матчами, як наприклад, поразка та виліт Данії з турніру.

Джерело: УП

Деталі: Сьогодні також команди грали на виліт - спочатку відбулися одночасно матчі Австралії та Данії і Франції з Тунісом. Франція достроково потрапила у плей-оф, а інші три команди мали усі шанси на прохід далі.

Данія, яка останні роки показувала неперевершений футбол, вважалася одним з фаворитів турніру. Вона провела чудовий Євро, легко пройшла на цей Чемпіонат світу, але  потім щось пішло не так.

Перші два матчі збірна зіграла внічию, але зберігала шанси на успіх.

Тим часом Австралія, яка була одним з аутсайдерів Мундіалю, зірвала їм усі плани. Після забитого голу команда з-за океану "поставила автобус" (усі гравці фактично перейшли в захист) і не залишила данцям жодного шансу - 1:0.

Данія їде додому, Австралія сенсаційно святкує.

ВІДЕО ДНЯ

Наступними були Франція та Туніс, і гра стала історичною для "карфагенських орлів".

Африканці з самого початку пішли у бій та вже на 8 хвилині забили, щоправда, гол скасували через офсайд.

На Францію це ніяк не вплинуло, вони продовжили в'яло і вже не 58 хвилині за це поплатилися - 1:0.

У цій грі ми побачили ще один гол, на 90+9 хвилині французи забивають відігралися і завершили матч нічиєю. Проте вже після фінального свистка суддя скасував гол після перегляду повтору.

Увечері зустрілися Аргентина з Польщею та Саудівська Аравія з Мексикою.

Поляки програли 0:2, не завдавши жодного удару в бік аргентинських воріт.

Ще у першому таймі Мессі міг записати гол на свій рахунок, проте не пробив польського воротаря.

Завдяки перемозі Аргентина реабілітувалася після поразки Саудівській Аравії і проходить до плей-оф.

У паралельному матчі Мексика легко обіграла Саудівську Аравію 2-1.

Гра була легкою для мексиканців - вони тотально контролювали м'яч, завдали багато ударів по воротах і записали перемогу на свій рахунок.

Проте азіати не здалися і змогли забити гол на 90+5 хвилині, тим самим викинувши Мексику з турніру і дозволивши Польщі пройти у плей-оф.

Теми: футболчемпіонат світу
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