Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

День ЧМ-22: сенсационная победа Австралии, Польша в плей-офф

Роман Петренко, Станислав ПогориловСреда, 30 ноября 2022, 23:11
Фото: Getty Images

Одиннадцатый день Чемпионата мира 2022 в Катаре запомнится сенсационными матчами, как например, поражение и вылет Дании из турнира.

Источник: УП

Детали: Сегодня также команды играли на вылет - сначала состоялись одновременно матчи Австралии и Дании и Франции с Тунисом. Франция досрочно попала в плей-офф, а остальные три команды имели все шансы на проход дальше.

Дания, которая последние годы показывала непревзойденный футбол, считалась одним из фаворитов турнира. Она провела замечательный Евро, легко прошла на этот Чемпионат мира, но потом что-то пошло не так.

Первые два матча сборная сыграла вничью, но сохраняла шансы на успех.

Тем временем Австралия, которая была одним из аутсайдеров Мундиаля, сорвала им все планы. После забитого гола команда из-за океана "поставила автобус" (все игроки фактически перешли в защиту) и не оставила датчанам ни единого шанса - 1:0.

Дания едет домой, Австралия сенсационно празднует.

ВИДЕО ДНЯ

Следующими были Франция и Тунис, и игра стала исторической для "карфагенских орлов".

Африканцы с самого начала пошли в бой и уже на 8 минуте забили, правда, гол отменили из-за офсайда.

На Францию это никак не повлияло, они продолжили вяло и уже не 58 минуте за это поплатились - 1:0.

В этой игре мы увидели еще один гол, на 90+9 минуте французы забивают отыгрались и завершили матч ничьей. Однако уже после финального свистка судья отменил гол после просмотра повтора.

Вечером встретились Аргентина с Польшей и Саудовская Аравия с Мексикой.

Поляки проиграли 0:2, не нанеся ни одного удара в сторону аргентинских ворот.

Еще в первом тайме Месси мог записать гол на свой счет, однако не пробил польского вратаря.

Благодаря победе Аргентина реабилитировалась после поражения Саудовской Аравии и проходит в плей-офф.

В параллельном матче Мексика легко обыграла Саудовскую Аравию 2-1.

Игра была легкой для мексиканцев - они тотально контролировали мяч, нанесли много ударов по воротам и записали победу на свой счет.

Однако азиаты не сдались и смогли забить гол на 90+5 минуте, тем самым выбросив Мексику из турнира и позволив Польше пройти в плей-офф.

Темы: футболчемпионат мира
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

День ЧМ-22: Япония завоевала путевку в плей-офф, Бельгия и Германия вылетели

СНБО просит законодательно запретить работу УПЦ МП в Украине – Зеленский

Байден назвал условие для переговоров с Путиным

ЕС договорился об ограничении цены на российскую нефть: $60 за баррель с механизмом корректировки - СМИ

Кулеба рассказал, что было в письмах с угрозами, направленных украинским посольствам

НАБУ и САП взялись за махинации с жильем экс-нардепа ОПЗЖ

Все новости...
футбол
День ЧМ-2022: США выбили Иран, Катар вошел в историю
Павелко избрали меру пресечения – за него уже внесли 10 млн залога
День ЧМ-22: невероятные камбэки, Бразилия с Португалией проходят дальше
Последние новости
23:55
Генсек НАТО: Рано говорить, договорятся ли Польша и Германия о Patriot в Украине
23:49
ГМС выдала первое удостоверение на возвращение в Украину для депортированных в РФ
23:24
В Конгрессе США предлагают признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией
23:18
Не России рассказывать, кто погрузил Молдову во тьму - МИД страны
23:14
Итальянское правительство вводит временное управление на заводе, принадлежащем "Лукойлу"
23:05
День ЧМ-22: Япония завоевала путевку в плей-офф, Бельгия и Германия вылетели
23:04
Зеленский: Референдум 1991 года объединил всю Украину, больше не будем камешками империй
22:55
СНБО просит законодательно запретить работу УПЦ МП в Украине – Зеленский
22:31
Правительство Италии поддержало поставки Украине оружия до конца 2023 года
22:24
Освобожденной Снигиревке не удалось дать свет: авария на подземных электросетях
Все новости...