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День ЧМ-22: сенсационная победа Австралии, Польша в плей-офф

Роман Петренко, Станислав ПогориловСреда, 30 ноября 2022, 22:11
День ЧМ-22: сенсационная победа Австралии, Польша в плей-офф
Фото: Getty Images

Одиннадцатый день Чемпионата мира 2022 в Катаре запомнится сенсационными матчами, как например, поражение и вылет Дании из турнира.

Источник: УП

Детали: Сегодня также команды играли на вылет - сначала состоялись одновременно матчи Австралии и Дании и Франции с Тунисом. Франция досрочно попала в плей-офф, а остальные три команды имели все шансы на проход дальше.

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Дания, которая последние годы показывала непревзойденный футбол, считалась одним из фаворитов турнира. Она провела замечательный Евро, легко прошла на этот Чемпионат мира, но потом что-то пошло не так.

Первые два матча сборная сыграла вничью, но сохраняла шансы на успех.

Тем временем Австралия, которая была одним из аутсайдеров Мундиаля, сорвала им все планы. После забитого гола команда из-за океана "поставила автобус" (все игроки фактически перешли в защиту) и не оставила датчанам ни единого шанса - 1:0.

ВИДЕО ДНЯ

Дания едет домой, Австралия сенсационно празднует.

Следующими были Франция и Тунис, и игра стала исторической для "карфагенских орлов".

Африканцы с самого начала пошли в бой и уже на 8 минуте забили, правда, гол отменили из-за офсайда.

На Францию это никак не повлияло, они продолжили вяло и уже не 58 минуте за это поплатились - 1:0.

В этой игре мы увидели еще один гол, на 90+9 минуте французы забивают отыгрались и завершили матч ничьей. Однако уже после финального свистка судья отменил гол после просмотра повтора.

Вечером встретились Аргентина с Польшей и Саудовская Аравия с Мексикой.

Поляки проиграли 0:2, не нанеся ни одного удара в сторону аргентинских ворот.

Еще в первом тайме Месси мог записать гол на свой счет, однако не пробил польского вратаря.

Благодаря победе Аргентина реабилитировалась после поражения Саудовской Аравии и проходит в плей-офф.

В параллельном матче Мексика легко обыграла Саудовскую Аравию 2-1.

Игра была легкой для мексиканцев - они тотально контролировали мяч, нанесли много ударов по воротам и записали победу на свой счет.

Однако азиаты не сдались и смогли забить гол на 90+5 минуте, тем самым выбросив Мексику из турнира и позволив Польше пройти в плей-офф.

Темы: футболчемпионат мира
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