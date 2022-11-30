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Зеленський: Будемо вірити, що війна закінчиться в найближчі місяці

Олена РощінаСереда, 30 листопада 2022, 23:33
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що війна з Росією закінчиться в найближчі місяці.

Джерело: Володимир Зеленський в інтерв’ю у межах The New York Times DealBook Summit

Пряма мова: "Війна закінчиться тоді, коли ми переможемо або коли цього захоче Російська Федерація. Може так статися, що Росія захоче тільки тоді, коли відчуватиме, що вона слабка, вона в ізоляції і немає у неї партнерів у цьому питанні. 

Будемо вірити, що це закінчиться в найближчі місяці".

Деталі: Зеленський наголосив, що якщо Україна не витримає, то війна "поповзе" на інші території. 

Президент також наголосив, що Україна платить життями своїх людей у цій боротьбі. 

Зеленський також сказав, що США можуть перевіряти, куди йде надана зброя, але не треба гальмувати надання допомоги.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 24 лютого 2022 року Росія на чолі з президентом Володимиром Путіним почала повномасштабне вторгнення в Україну, чим продовжила гібридну війну, яка триває з 2014 року, коли РФ анексувала Крим і розпалила збройний конфлікт на Донбасі.

Теми: Зеленськийвійна
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