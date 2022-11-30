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Зеленский: Будем верить, что война закончится в ближайшие месяцы

Елена РощинаСреда, 30 ноября 2022, 23:33
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что война с Россией закончится в ближайшие месяцы.

Источник: Владимир Зеленский в интервью в рамках The New York Times DealBook Summit

Прямая речь: "Война закончится тогда, когда мы победим или когда этого захочет Российская Федерация. Может так случиться, что Россия захочет только тогда, когда будет чувствовать, что она слаба, она в изоляции и нет у нее партнеров в этом вопросе. 

Будем верить, что это закончится в ближайшие месяцы".

Детали: Зеленский отметил, что если Украина не выдержит, то война "поползет" на другие территории. 

Президент также отметил, что Украина платит жизнями своих людей в этой борьбе. 

Зеленский также сказал, что США могут проверять, куда идет предоставленное оружие, но не надо тормозить оказание помощи. 

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Напомним: 24 февраля 2022 года Россия во главе с президентом Владимиром Путиным начала полномасштабное вторжение в Украину, чем продолжила гибридную войну, которая длится с 2014 года, когда РФ аннексировала Крым и разожгла вооруженный конфликт на Донбассе.

Темы: Зеленскийвойна
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