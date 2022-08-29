Труханов заявив, що проти знесення пам'ятника Катерині і за можливі компроміси щодо Криму

Мер Геннадій Труханов заявив, що виступає проти знесення пам'ятника Катерині II та за пошуки компромісів із РФ, однак назвав Путіна монстром, а Одесу – інтернаціональним, а не проросійським містом.

Джерело: Труханов в інтерв’ю італійському виданню "Corriere della Sera"

Пряма мова: "Я проти знесення статуй. Навіть якщо ми руйнуємо пам’ятники, історія не змінюється. Знаю, що зібрано петицію з 25 тисячами підписів, але я чекаю. З такою логікою мені (треба - ред.) також прибрати пам’ятник Пушкіну чи Гагаріну? Це не має сенсу".

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Деталі: Водночас Труханов зазначив, що Одеса є не проросійським, а інтернаціональним містом, яке збудували представники понад 120 національностей.

Коли мера спитали, що буде у разі, якщо Україна "програє Крим", він відповів наступним чином:

"Я вважаю, що важливо діяти політично, адже на кону життя мільйонів людей. Я не хочу, щоб мене неправильно зрозуміли. Очевидно, я мрію повернутися до наших кордонів у 1991 році, але треба крок за кроком домовлятися, поступово шукати компроміси, уникати конфронтації".

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Разом з тим Труханов зазначив, що Путін не мислить як прагматичний політик та є монстром, породженим радянським режимом, який намагається відбудувати Російську імперію.

Пряма мова: "Так, він спробує ще: він одержимий нашим містом. Він не хоче його бомбити, як Харків, він вимагає його цілим. Я не песиміст, вірю, що ми в підсумку переможемо. Але війна залишається довгою, важкою. Наш наступ на Херсон йде повільно, і Путін продовжує сподіватися на оточення Одеси з півночі для з’єднання з "Придністров’ям".

Оновлено: Пізніше Труханов заперечив, що готовий до компромісів із Росією.

Передісторія: Президент Володимир Зеленський звернувся до міської ради Одеси із проханням розглянути пропозицію про знесення пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ.