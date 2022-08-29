Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Труханов заявив, що проти знесення пам'ятника Катерині і за можливі компроміси щодо Криму

"Українська правда"Понеділок, 29 серпня 2022, 17:42
Труханов заявив, що проти знесення пам'ятника Катерині і за можливі компроміси щодо Криму
Пам'ятник Катерині, фото сайта Vgorode

Мер Геннадій Труханов заявив, що виступає проти знесення пам'ятника Катерині II та за пошуки компромісів із РФ, однак назвав Путіна монстром, а Одесу – інтернаціональним, а не проросійським містом.

Джерело: Труханов в інтерв’ю італійському виданню "Corriere della Sera"

Пряма мова: "Я проти знесення статуй. Навіть якщо ми руйнуємо пам’ятники, історія не змінюється. Знаю, що зібрано петицію з 25 тисячами підписів, але я чекаю. З такою логікою мені (треба - ред.) також прибрати пам’ятник Пушкіну чи Гагаріну? Це не має сенсу".

Реклама:

Деталі: Водночас Труханов зазначив, що Одеса є не проросійським, а інтернаціональним містом, яке збудували представники понад 120 національностей. 

Коли мера спитали, що буде у разі, якщо Україна "програє Крим", він відповів наступним чином: 

"Я вважаю, що важливо діяти політично, адже на кону життя мільйонів людей. Я не хочу, щоб мене неправильно зрозуміли. Очевидно, я мрію повернутися до наших кордонів у 1991 році, але треба крок за кроком домовлятися, поступово шукати компроміси, уникати конфронтації".

ВІДЕО ДНЯ

Разом з тим Труханов зазначив, що Путін не мислить як прагматичний політик та є монстром, породженим радянським режимом, який намагається відбудувати Російську імперію.

Пряма мова: "Так, він спробує ще: він одержимий нашим містом. Він не хоче його бомбити, як Харків, він вимагає його цілим. Я не песиміст, вірю, що ми в підсумку переможемо. Але війна залишається довгою, важкою. Наш наступ на Херсон йде повільно, і Путін продовжує сподіватися на оточення Одеси з півночі для з’єднання з "Придністров’ям". 

Оновлено: Пізніше Труханов заперечив, що готовий до компромісів із Росією.

Передісторія: Президент Володимир Зеленський звернувся до міської ради Одеси із проханням розглянути пропозицію про знесення пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ.

Теми: ОдесаТрухановдекомунізаціяархітектура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Одеса
В Одесі пролунали вибухи, ворог атакував область "Калібрами"
Заволодіння аеропортом "Одеса": ексмер Костусєв та бізнесмени Кауфман і Грановський отримали підозри
В Одесі затримали військового інженера, який привласнив понад мільйон гривень
Останні новини
13:13
Залужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
13:09
РФ зруйнувала Авдіївський коксохім, відновити його буде неможливо – "Метінвест"
13:05
фотоАстрофотограф показав туманність, яка виникла опісля вибуху зірки 10 тисяч років потому
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
13:00
Доходи компаній видобувної галузі під час війни: держкомпанія обійшла компанії Ахметова
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
Усі новини...
Реклама: