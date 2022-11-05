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Окупанти заявили про замах на "суддю Верховного суду ДНР", який виніс смертні вироки іноземцям

Катерина ТищенкоСубота, 5 листопада 2022, 15:22
Окупанти заявили про замах на суддю Верховного суду ДНР, який виніс смертні вироки іноземцям
так званий "суддя" Олександр Нікулін, фото: Російська газета

У терористичній організації "ДНР" заявили про замах на "суддю Верховного суду" псевдореспубліки Олександра Нікуліна.

Джерело: "Новая газета. Европа" з посиланням на так зване "МВС ДНР"

Деталі: У псевдоміністерстві заявили, що замах було скоєно ввечері 4 листопада в окупованому місті Вуглегірськ Донецької області.

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"Потерпілий дістав вогнепальних поранень. Наразі він перебуває у важкому стані. Медики борються за його життя", - йшлося в повідомленні.

Довідка: Олександра Нікуліна призначили "суддею Верховного суду" так званої "ДНР" у вересні 2022 року. Влітку він виступав головуючим у колегії суддів, яка винесла смертні вироки трьом іноземцям у справі про участь у бойових діях на боці України – двом громадянам Великої Британії Шону Піннеру та Ейдену Асліну, а також підданому Марокко Саадуну Брагіму.

Передісторія:

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  • 21 вересня за посередництва Туреччини між Україною і Росією відбувся обмін 215 полоненими. 
  • За допомогою Саудівської Аравії Росія звільнила 10 іноземних військовополонених, серед яких британці Шон Піннер і Ейден Аслін, марокканець Саадун Брахім, які були засуджені бойовиками "ДНР" до смертної кари. 
  • Україна ж визволила 205 своїх громадян, серед яких захисники Маріуполя. Росії ж повернули кума Путіна Віктора Медведчука і 55 російських загарбників. 

Теми: ДНРокупаціясуд
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