Окупанти заявили про замах на "суддю Верховного суду ДНР", який виніс смертні вироки іноземцям

У терористичній організації "ДНР" заявили про замах на "суддю Верховного суду" псевдореспубліки Олександра Нікуліна.

Джерело: "Новая газета. Европа" з посиланням на так зване "МВС ДНР"

Деталі: У псевдоміністерстві заявили, що замах було скоєно ввечері 4 листопада в окупованому місті Вуглегірськ Донецької області.

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"Потерпілий дістав вогнепальних поранень. Наразі він перебуває у важкому стані. Медики борються за його життя", - йшлося в повідомленні.

Довідка: Олександра Нікуліна призначили "суддею Верховного суду" так званої "ДНР" у вересні 2022 року. Влітку він виступав головуючим у колегії суддів, яка винесла смертні вироки трьом іноземцям у справі про участь у бойових діях на боці України – двом громадянам Великої Британії Шону Піннеру та Ейдену Асліну, а також підданому Марокко Саадуну Брагіму.

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