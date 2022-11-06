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Кличко заспокоює: Приводів для паніки немає, місто живе і працює

Катерина ТищенкоНеділя, 6 листопада 2022, 16:29
Віталій Кличко, фото КМДА

Мер Києва Віталій Кличко запевняє, що сьогодні приводів для паніки в столиці немає, місто живе і працює.

Джерело: Кличко у Telegram

Дослівно: "Ми маємо бути готові до різних варіантів розвитку подій, хоча й розраховуємо, що найгіршого не станеться.

Тому сьогодні приводів для паніки немає. Київ живе і працює. Витримка і воля кожного з нас – це те, що ворогу знищити не вдалося і не вдасться".

Деталі: Кличко пояснив, що декілька днів тому журналісти запитали його, чи є у столиці план на випадок блекауту.

Він підкреслив, що в ситуації війни потрібно мати плани на випадок різних сценаріїв розвитку подій.

Пряма мова: "Готуючись до зими, ми закупили, залучили від іноземних партнерів і продовжуємо закуповувати генератори, теплові пушки, облаштовуємо теплопункти, убезпечуємо об‘єкти критичної інфраструктури. Ми робимо, все, що можемо, аби забезпечити життєдіяльність столиці в цих складних умовах. Але ворог підступний і цинічний. Росія чинить геноцид – зокрема, намагаючись спричинити колапс в енергетичній сфері України.

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Комунальники, енергетики зосереджено і оперативно усувають пошкодження мереж, роблять все, щоб мешканці мали критично важливі послуги".

Передісторія:

  • Мер Києва Віталій Кличко не виключив сценарію повного блекауту в Києві за відсутності електроенергії, тепла, води і зв’язку та закликав киян підготувати необхідні запаси й продумати можливість тимчасового переїзду за місто.
  • Пізніше The New York Times з посиланням на голову Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука писало, що з Києва планують евакуювати 3 мільйони людей у разі повного блекауту.
  • Однак пізніше Ткачук запевнив, що станом на 6 листопада причин говорити про надзвичайну ситуацію у Києві і можливу евакуацію мешканців немає, у столиці все під контролем.

Теми: Віталій КличкоКиївенергетика
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