Кличко заспокоює: Приводів для паніки немає, місто живе і працює

Мер Києва Віталій Кличко запевняє, що сьогодні приводів для паніки в столиці немає, місто живе і працює.

Джерело: Кличко у Telegram

Дослівно: "Ми маємо бути готові до різних варіантів розвитку подій, хоча й розраховуємо, що найгіршого не станеться.

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Тому сьогодні приводів для паніки немає. Київ живе і працює. Витримка і воля кожного з нас – це те, що ворогу знищити не вдалося і не вдасться".

Деталі: Кличко пояснив, що декілька днів тому журналісти запитали його, чи є у столиці план на випадок блекауту.

Він підкреслив, що в ситуації війни потрібно мати плани на випадок різних сценаріїв розвитку подій.

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Пряма мова: "Готуючись до зими, ми закупили, залучили від іноземних партнерів і продовжуємо закуповувати генератори, теплові пушки, облаштовуємо теплопункти, убезпечуємо об‘єкти критичної інфраструктури. Ми робимо, все, що можемо, аби забезпечити життєдіяльність столиці в цих складних умовах. Але ворог підступний і цинічний. Росія чинить геноцид – зокрема, намагаючись спричинити колапс в енергетичній сфері України.

Комунальники, енергетики зосереджено і оперативно усувають пошкодження мереж, роблять все, щоб мешканці мали критично важливі послуги".

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