Кличко заспокоює: Приводів для паніки немає, місто живе і працює
Мер Києва Віталій Кличко запевняє, що сьогодні приводів для паніки в столиці немає, місто живе і працює.
Джерело: Кличко у Telegram
Дослівно: "Ми маємо бути готові до різних варіантів розвитку подій, хоча й розраховуємо, що найгіршого не станеться.
Тому сьогодні приводів для паніки немає. Київ живе і працює. Витримка і воля кожного з нас – це те, що ворогу знищити не вдалося і не вдасться".
Деталі: Кличко пояснив, що декілька днів тому журналісти запитали його, чи є у столиці план на випадок блекауту.
Він підкреслив, що в ситуації війни потрібно мати плани на випадок різних сценаріїв розвитку подій.
Пряма мова: "Готуючись до зими, ми закупили, залучили від іноземних партнерів і продовжуємо закуповувати генератори, теплові пушки, облаштовуємо теплопункти, убезпечуємо об‘єкти критичної інфраструктури. Ми робимо, все, що можемо, аби забезпечити життєдіяльність столиці в цих складних умовах. Але ворог підступний і цинічний. Росія чинить геноцид – зокрема, намагаючись спричинити колапс в енергетичній сфері України.
Комунальники, енергетики зосереджено і оперативно усувають пошкодження мереж, роблять все, щоб мешканці мали критично важливі послуги".
Передісторія:
- Мер Києва Віталій Кличко не виключив сценарію повного блекауту в Києві за відсутності електроенергії, тепла, води і зв’язку та закликав киян підготувати необхідні запаси й продумати можливість тимчасового переїзду за місто.
- Пізніше The New York Times з посиланням на голову Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука писало, що з Києва планують евакуювати 3 мільйони людей у разі повного блекауту.
- Однак пізніше Ткачук запевнив, що станом на 6 листопада причин говорити про надзвичайну ситуацію у Києві і можливу евакуацію мешканців немає, у столиці все під контролем.