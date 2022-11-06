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Патріарх Кирил заявив про загрозу самому існуванню Росії, це прописано в ядерній доктрині

Катерина ТищенкоНеділя, 6 листопада 2022, 19:53
патріарх Кирил і Володимир Путін, фото Getty Images

Патріарх РПЦ Кирил заявив, що російський народ стикається з небезпеками, які кидають виклик самому існуванню країни.

Джерело: Кирил у неділю після освячення головного храму Росгвардії в підмосковній Балашисі, передає Інтерфакс

Деталі: Патріарх заявив, що молитва за владу і за Збройні сили РФ не повинна бути "механічною".

Пряма мова: "Ми не повинні пропускати повз вуха ці прохання, особливо коли народ віч-на-віч стикається з небезпеками – такими небезпеками, які кидають виклик самому існуванню нашої країни".

Більше деталей: Кирил також переконує людей, що могутні сили, які перебувають "поза Руссю", нібито хочуть "підбурити людей до міжусобної сварки".

"За цим стоїть тільки одне – прагнення послабити Святу Русь", – сказав предстоятель РПЦ, пояснивши, що має на увазі і Росію, і Україну, і Білорусь.

Чому це важливо: Згідно з російською військовою доктриною, застосування Росією ядерної зброї можливе, зокрема, коли під загрозу поставлено існування самої держави. Російські посадовці неодноразово заявляли, що країна може застосувати ядерну зброю саме в цьому випадку.

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Останнім часом посадовці країни-агресора почали трактувати звільнення Україною своїх окупованих земель як загрозу існуванню РФ.

Зокрема, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив: "Мета України у війні названа київським режимом - повернення всіх територій, що раніше належали їй. Тобто відторгнення їх від Росії. Це загроза існуванню нашої держави і розпад нинішньої Росії. І значить, прямий привід для застосування п. 19 Основ державної політики Російської Федерації в галузі ядерного стримування".

Теми: Росіяцерквавійнаядерна зброя
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