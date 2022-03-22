Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Путіна сказали, за яких умов можуть використати ядерну зброю

Катерина ТищенкоВівторок, 22 березня 2022, 20:18
У Путіна сказали, за яких умов можуть використати ядерну зброю
Дмитро Пєсков, ФОТО: GETTY IMAGES

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що РФ може використати ядерну зброю, лише якщо бачитиме загрозу існуванню країни.

Джерело: Пєсков в ефірі телеканалу CNN, пише РИА Новости

Пряма мова: "Ми маємо концепцію національної безпеки, вона у відкритому доступі, ви можете прочитати всі причини, з яких може використовуватися ядерна зброя.

Реклама:

Тобто, якщо буде загроза існуванню країни, вона може бути використана, відповідно до нашої концепції.

Інших причин, згаданих у цьому тексті, немає".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 27 лютого Путін наказав перевести сили стримування, які включають також ядерні війська, в особливий режим бойового чергування.
  • 2 березня глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що третя світова війна була б ядерною.
  • 10 березня президент Володимир Зеленський висловив думку, що Путін блефує, коли погрожує всьому світу ядерною зброєю.

Теми: Росіявійнаядерна зброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоАвтобус з України із 53 пасажирами перекинувся у Словаччині – ЗМІ

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Усі новини...
Росія
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Росіяни заявили про збиття безпілотників над кількома областями
У московських аеропортах затримувалися десятки рейсів
Останні новини
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 53 пасажирами перекинувся у Словаччині – ЗМІ
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
Усі новини...
Реклама: