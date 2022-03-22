У Путіна сказали, за яких умов можуть використати ядерну зброю

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що РФ може використати ядерну зброю, лише якщо бачитиме загрозу існуванню країни.

Джерело: Пєсков в ефірі телеканалу CNN, пише РИА Новости

Пряма мова: "Ми маємо концепцію національної безпеки, вона у відкритому доступі, ви можете прочитати всі причини, з яких може використовуватися ядерна зброя.

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Тобто, якщо буде загроза існуванню країни, вона може бути використана, відповідно до нашої концепції.

Інших причин, згаданих у цьому тексті, немає".

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