У Путіна сказали, за яких умов можуть використати ядерну зброю
Вівторок, 22 березня 2022, 21:18
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що РФ може використати ядерну зброю, лише якщо бачитиме загрозу існуванню країни.
Джерело: Пєсков в ефірі телеканалу CNN, пише РИА Новости
Пряма мова: "Ми маємо концепцію національної безпеки, вона у відкритому доступі, ви можете прочитати всі причини, з яких може використовуватися ядерна зброя.
Тобто, якщо буде загроза існуванню країни, вона може бути використана, відповідно до нашої концепції.
Інших причин, згаданих у цьому тексті, немає".
Передісторія:
- 27 лютого Путін наказав перевести сили стримування, які включають також ядерні війська, в особливий режим бойового чергування.
- 2 березня глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що третя світова війна була б ядерною.
- 10 березня президент Володимир Зеленський висловив думку, що Путін блефує, коли погрожує всьому світу ядерною зброєю.
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