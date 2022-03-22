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У Путіна сказали, за яких умов можуть використати ядерну зброю

Катерина ТищенкоВівторок, 22 березня 2022, 21:18
Дмитро Пєсков, ФОТО: GETTY IMAGES

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що РФ може використати ядерну зброю, лише якщо бачитиме загрозу існуванню країни.

Джерело: Пєсков в ефірі телеканалу CNN, пише РИА Новости

Пряма мова: "Ми маємо концепцію національної безпеки, вона у відкритому доступі, ви можете прочитати всі причини, з яких може використовуватися ядерна зброя.

Тобто, якщо буде загроза існуванню країни, вона може бути використана, відповідно до нашої концепції.

Інших причин, згаданих у цьому тексті, немає".

Передісторія:

  • 27 лютого Путін наказав перевести сили стримування, які включають також ядерні війська, в особливий режим бойового чергування.
  • 2 березня глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що третя світова війна була б ядерною.
  • 10 березня президент Володимир Зеленський висловив думку, що Путін блефує, коли погрожує всьому світу ядерною зброєю.

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Теми: Росіявійнаядерна зброя
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