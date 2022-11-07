Окупанти зупинили рух теплохода, яким можна було дістатися лівого берега Херсонщини

Ставленик окупаційної влади Кирило Стремоусов заявив, що 7 листопада був останній рейс теплохода, яким могли "евакуюватися" місцеві жителі, з правого берега Херсонської області до лівого.

Джерело: заява Стремоусова

Пряма мова: "7 листопада з Херсона, правобережної частини Херсонської області, відійшов останній теплохід, який міг забрати людей, що готові перейти на лівий берег".

Деталі: Стремоусов також сказав, що людям, які виїхали, не варто повертатися до Херсону.

Передісторія: