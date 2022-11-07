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Окупанти зупинили рух теплохода, яким можна було дістатися лівого берега Херсонщини

"Українська правда"Понеділок, 7 листопада 2022, 14:32
Фото ілюстративне

Ставленик окупаційної влади Кирило Стремоусов заявив, що 7 листопада був останній рейс теплохода, яким могли "евакуюватися" місцеві жителі, з правого берега Херсонської області до лівого.

Джерело: заява Стремоусова

Пряма мова: "7 листопада з Херсона, правобережної частини Херсонської області, відійшов останній теплохід, який міг забрати людей, що готові перейти на лівий берег".

Деталі: Стремоусов також сказав, що людям, які виїхали, не варто повертатися до Херсону.

Передісторія:

  • 2 листопада окупаційна адміністрація Херсонської області заборонила рух цивільних транспортних засобів через Дніпро.
  • Раніше ЗМІ повідомляли, що російські окупанти переміщують військову техніку та особовий склад з правого на лівий берег Дніпра на Херсонщині на тлі нещодавніх стрімких успіхів ЗСУ з деокупації області.
  • Президент Росії Володимир Путін заявив, що жителів Херсона потрібно вивезти з міста.

Теми: ХерсонРосія
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