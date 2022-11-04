Путін хоче вивезти жителів Херсона

Президент Росії Володимир Путін заявив, що жителів Херсона потрібно вивезти з міста.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости", Telegram-канал "Вы слушали маяк"

Пряма мова Путіна під час покладання квітів на Красній площі: "Зараз тих, хто проживає в Херсоні, потрібно прибрати із зони найбільш небезпечних бойових дій".

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Деталі: Депортацію жителів Путін прикриває нібито турботою про людей.

За словами президента країни-агресора, "цивільне населення не повинно страждати від обстрілів, від наступальних, контрнаступальних та інших заходів".

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