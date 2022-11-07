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У Зеленського нагадали, за яких умов Україна буде готова говорити з Кремлем

"Європейська правда"Понеділок, 7 листопада 2022, 17:13

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк нагадав, що Україна ніколи цілковито не відмовлялася від перемовин з Росією, але має чітку умову - виведення російських сил з території України.

Як пише "Європейська правда", коментар про це він опублікував у своєму Twitter.

"Важливе: Україна ніколи не відмовлялася від переговорів. Наша переговорна позиція відома і відкрита. Спершу РФ виводить війська з України, далі - все інше. Чи готовий на це Путін? Вочевидь ні. Тож ми конструктивні у нашій оцінці про те, що будемо говорити з наступним лідером Росії", - зазначив Михайло Подоляк.

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30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів з Росією, але не з Володимиром Путіним, а з іншим президентом РФ. Того дня РНБО констатувала неможливість проведення переговорів із Путіним, а Зеленський затвердив це указом. У Росії на це відреагували, що готові почекати наступного президента України.

4 листопада радник з нацбезпеки США Джейк Салліван під час візиту до Києва заявив, що США вважають неприйнятними умови, на яких Кремль зараз в принципі готовий вести діалог, тому що усі розмови мають починатися з повної деокупації України.

Водночас The Washington Post з посиланням на свої джерела повідомляло, що Білий дім у приватному порядку нібито закликає Київ продемонструвати готовність до переговорів з Росією. Як зазначають, Вашингтон поділяє оцінку Києва, що Путін несерйозно ставиться до перемовин і не йдеться про те, щоб штовхати Україну до них, але хотіли б "забезпечити підтримку країн, громадяни яких можуть хвилюватися через перспективу війни на довгі роки".

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Теми: ЗеленськийРосіяпереговори
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