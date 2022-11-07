"Народні байрактари": опубліковано відео роботи дронів по танках Росії

Турецькі ударні безпілотники "Байрактар", на які влітку зібрали кошти українці, нищать російських окупантів та їхню техніку на фронті.

Джерело: Youtube-канал Сергія Притули

Деталі: За його словами, на відео показана робота дронів "Трясця", "Ковінька" і "Халепа".

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Оновлено о 23:57: Притула видалив відео з своїх соцмереж.

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