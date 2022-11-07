"Народні байрактари": опубліковано відео роботи дронів по танках Росії
Понеділок, 7 листопада 2022, 19:37
Турецькі ударні безпілотники "Байрактар", на які влітку зібрали кошти українці, нищать російських окупантів та їхню техніку на фронті.
Джерело: Youtube-канал Сергія Притули
Деталі: За його словами, на відео показана робота дронів "Трясця", "Ковінька" і "Халепа".
Оновлено о 23:57: Притула видалив відео з своїх соцмереж.
Що цьому передувало:
- Ці три безпілотники турецький виробник Baykar Makina безкоштовно передав Збройним силам України після збору коштів Благодійного фонду Притули, що тривав три дні червня. Майже 3 мільйони осіб зробили більше 1,3 мільйона транзакцій, зібравши 600 млн гривень.
- "Народні байрактари" Притула назвав "Трясця", "Ковінька" і "Халепа".
- Забрані 600 млн гривень витратили на купівлю супутника для потреб ЗСУ.
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