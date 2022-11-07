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"Народні байрактари": опубліковано відео роботи дронів по танках Росії

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 7 листопада 2022, 18:37
Народні байрактари: опубліковано відео роботи дронів по танках Росії
Скрін з відео

Турецькі ударні безпілотники "Байрактар", на які влітку зібрали кошти українці, нищать російських окупантів та їхню техніку на фронті.

Джерело: Youtube-канал Сергія Притули 

Деталі: За його словами, на відео показана робота дронів "Трясця", "Ковінька" і "Халепа".

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Оновлено о 23:57: Притула видалив відео з своїх соцмереж.

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Ці три безпілотники турецький виробник Baykar Makina безкоштовно передав Збройним силам України після збору коштів Благодійного фонду Притули, що тривав три дні червня. Майже 3 мільйони осіб зробили більше 1,3 мільйона транзакцій, зібравши 600 млн гривень.
  • "Народні байрактари" Притула назвав "Трясця", "Ковінька" і "Халепа".
  • Забрані 600 млн гривень витратили на купівлю супутника для потреб ЗСУ. 

Теми: байрактарбезпілотникиСергій Притула
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