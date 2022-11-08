Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін може приєднатися до саміту G20 віртуально – Reuters

Альона Мазуренко Вівторок, 8 листопада 2022, 12:09
Путін може приєднатися до саміту G20 віртуально – Reuters
фото: РИА Новости

В Індонезії заявили, що російський диктатор Володимир Путін може віртуально приєднатися до саміту G20.

Джерело: Reuters 

Деталі: У виданні посилаються на слова президента Індонезії Джоко Відодо. 

Реклама:

За словами Відодо, Путін візьме участь у саміті G20, "якщо це буде можливо".

При цьому президент Індонезії додав, що Путін на G20 може бути присутнім віртуально.

Також Відодо сказав, що Путін під час телефонної розмови минулого тижня не виключив присутності на саміті на Балі, і приєднається до нього, якщо це буде можливо.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

  • Президент Індонезії Джоко Відодо схильний вважати, що президент Росії Володимир Путін врешті не приїде на саміт лідерів G20 на Балі, що відбудеться наступного тижня і на який запросили також президента України Володимира Зеленського.
  • Раніше президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Індонезії Джоко Відодо і обговорив підготовку до саміту "Групи 20" (G20) на острові Балі.
  • За словами Зеленського, Україна відмовиться від участі у саміті G-20, який пройде 15-16 листопада в Індонезії, якщо на ньому буде присутній президент Росії Володимир Путін.
  • 8 листопада речник Зеленського підтвердив участь президента України у саміті G20 в онлайн-форматі.

Теми: ПутінРосіяЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Путін
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
Останні новини
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: