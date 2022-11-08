Путін може приєднатися до саміту G20 віртуально – Reuters
Вівторок, 8 листопада 2022, 13:09
В Індонезії заявили, що російський диктатор Володимир Путін може віртуально приєднатися до саміту G20.
Джерело: Reuters
Деталі: У виданні посилаються на слова президента Індонезії Джоко Відодо.
За словами Відодо, Путін візьме участь у саміті G20, "якщо це буде можливо".
При цьому президент Індонезії додав, що Путін на G20 може бути присутнім віртуально.
Також Відодо сказав, що Путін під час телефонної розмови минулого тижня не виключив присутності на саміті на Балі, і приєднається до нього, якщо це буде можливо.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- Президент Індонезії Джоко Відодо схильний вважати, що президент Росії Володимир Путін врешті не приїде на саміт лідерів G20 на Балі, що відбудеться наступного тижня і на який запросили також президента України Володимира Зеленського.
- Раніше президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Індонезії Джоко Відодо і обговорив підготовку до саміту "Групи 20" (G20) на острові Балі.
- За словами Зеленського, Україна відмовиться від участі у саміті G-20, який пройде 15-16 листопада в Індонезії, якщо на ньому буде присутній президент Росії Володимир Путін.
- 8 листопада речник Зеленського підтвердив участь президента України у саміті G20 в онлайн-форматі.