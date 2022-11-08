Путін може приєднатися до саміту G20 віртуально – Reuters

В Індонезії заявили, що російський диктатор Володимир Путін може віртуально приєднатися до саміту G20.

Джерело: Reuters

Деталі: У виданні посилаються на слова президента Індонезії Джоко Відодо.

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За словами Відодо, Путін візьме участь у саміті G20, "якщо це буде можливо".

При цьому президент Індонезії додав, що Путін на G20 може бути присутнім віртуально.

Також Відодо сказав, що Путін під час телефонної розмови минулого тижня не виключив присутності на саміті на Балі, і приєднається до нього, якщо це буде можливо.

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