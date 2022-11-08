В Ізюмі знайшли папку з секретними документами, як планували зросійщувати Харківщину

В так званому "відділі освіти", що був сформований в Ізюмі під час окупації міста, правоохоронці вилучили папку з секретними документами про те, як мала проходити "розбудова" російської освіти на Харківщині.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Серед документів – "материалы к совещанию по вопросам поддержки и развития систем образования Харьковской области". Одним з кураторів цього процесу було "Министерство просвещения РФ".

Окупанти мали за мету видати учням російські атестати про закінчення 11 класів на базі Бєлгородської області.

Також серед планів було запрошення до регіону викладачів з РФ — особливий акцент мав бути на "істориках і літераторах" з метою запровадження "патріотичного виховання".

В одному з документів зазначено, що діти мають орієнтуватися виключно на заклади вищої освіти у Бєлгородській області.

Крім того, одного чи двох дітей, "які особливо відзначилися" окупанти планували відправити до табору в тимчасово окупованому Криму, а учнів 7-9 класів — до Бєлгорода. Під прикриттям "турботи та відпочинку" планувалася російська пропаганда для дітей.

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Наголошується, що вилучені документи будуть використані прокурорами для притягнення до відповідальності колаборантів та розслідування злочинів, пов‘язаних із впровадженням російської освіти.