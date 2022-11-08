В Ізюмі знайшли папку з секретними документами, як планували зросійщувати Харківщину

В так званому "відділі освіти", що був сформований в Ізюмі під час окупації міста, правоохоронці вилучили папку з секретними документами про те, як мала проходити "розбудова" російської освіти на Харківщині.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Серед документів – "материалы к совещанию по вопросам поддержки и развития систем образования Харьковской области". Одним з кураторів цього процесу було "Министерство просвещения РФ".

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Окупанти мали за мету видати учням російські атестати про закінчення 11 класів на базі Бєлгородської області.

Також серед планів було запрошення до регіону викладачів з РФ — особливий акцент мав бути на "істориках і літераторах" з метою запровадження "патріотичного виховання".

В одному з документів зазначено, що діти мають орієнтуватися виключно на заклади вищої освіти у Бєлгородській області.

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Крім того, одного чи двох дітей, "які особливо відзначилися" окупанти планували відправити до табору в тимчасово окупованому Криму, а учнів 7-9 класів — до Бєлгорода. Під прикриттям "турботи та відпочинку" планувалася російська пропаганда для дітей.

Наголошується, що вилучені документи будуть використані прокурорами для притягнення до відповідальності колаборантів та розслідування злочинів, пов‘язаних із впровадженням російської освіти.