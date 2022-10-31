Путін про переговори з Україною: Ми почекаємо

Президент Росії Володимир Путін скаржиться, що Україна не хоче вести "мирні" переговори з РФ, і планує зачекати на її згоду.

Джерело: Путін на пресконференції в Сочі

Пряма мова: "Ось ми з ними в Стамбулі домовилися, вони взяли потім все викинули в кошик. А зараз взагалі самі собі заборонили з нами про щось говорити. Ну, як ми можемо зараз обговорювати можливі домовленості, якщо з того боку немає навіть бажання з нами розмовляти. Ну, ми почекаємо. Можливо, дозріють якісь необхідні умови, а наша добра воля відома. Вона жодним змінам і сумнівам не підлягає".

Що передувало: