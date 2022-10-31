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Путін про переговори з Україною: Ми почекаємо

Євген КізіловПонеділок, 31 жовтня 2022, 22:37
володимир путін, Getty Images

Президент Росії Володимир Путін скаржиться, що Україна не хоче вести "мирні" переговори з РФ, і планує зачекати на її згоду.

Джерело: Путін на пресконференції в Сочі

Пряма мова: "Ось ми з ними в Стамбулі домовилися, вони взяли потім все викинули в кошик. А зараз взагалі самі собі заборонили з нами про щось говорити. Ну, як ми можемо зараз обговорювати можливі домовленості, якщо з того боку немає навіть бажання з нами розмовляти. Ну, ми почекаємо. Можливо, дозріють якісь необхідні умови, а наша добра воля відома. Вона жодним змінам і сумнівам не підлягає".

Що передувало:

  • 27 жовтня на пленарній сесії міжнародного дискусійного клубу "Валдай" у Москві президент Росії Володимир Путін, який напав на Україну і порушив світовий порядок, заявив, що рано чи пізно Заходу доведеться починати "рівноправну розмову".
  • Згодом прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що платформою для переговорів Володимира Путіна з президентом США Джо Байденом могло б стати бажання Штатів дослухатися до "стурбованості Росії" щодо гарантій безпеки.

Теми: ПутінУкраїнавійна
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