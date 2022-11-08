Притула пояснив, чому замовлені фондом "Спартани" такі дорогі, і попросив критиків почекати

Волонтер Сергій Притула попросив критиків, які звинуватили його в покупці британської бронетехніки за завищеною ціною, дочекатись, поки останній Spartan заїде в Україну і фонд відзвітує про кожну витрачену копійку.

Джерело: Притула у Facebook

Деталі: Очільник благодійного фонду детально пояснив, чому вибір впав саме на броньовики та що відбувається з ціною на ринку зброї.

Нестача бронетехніки в українському війську катастрофічна. Волонтери поставили собі амбітну мету - поповнити арсенал ЗСУ суттєвою партією бронетехніки. Вибір впав на "Спартани" з огляду на схвальні відгуки по броні, компактності, швидкості і того, що це гусеничний транспорт, пояснює Притула.

Фонд вийшов на британський ринок у пошуку партії з 50 бронетранспортерів, водночас за півтори доби українці задонатили грошей на купівлю 60 бронетранспортерів Spartan для ЗСУ, але й ця кількість не є остаточною, зазначає Притула.

Водночас після контрактування Україною на британському ринку відбулося пожвавлення і зміна ціни.

Пряма мова: "Скільки коштує життя українського солдата? Відповідь очевидна – воно безцінне! Скільки коштує захистити життя солдата? Ось тут вже по-різному…

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Чи знали ми про існування ціни 29500 фунтів, яка зараз гуляє мережею? Так, звісно ж. Проте ми зібрались купувати не 6, не 8, не 10 бронемашин. А 50-60-80 чи, можливо, 100.

І це не той випадок, коли чим більше ти береш, тим більшу знижку тобі роблять. Це не конкурентний ринок. Це ринок зброї, де є продавці, які хочуть заробити, і покупці, які живуть в країні, яка воює вже і зараз!

Після того, як з України відбулось контрактування невеликих партій "Спартанів", на британському ринку відбулось суттєве пожвавлення по цій номенклатурі. І ті ціни, які були на ринку ще кілька місяців тому, зараз не є актуальними.

Великі компанії скупляють у менших продавців більшість наявних на ринку "Спартанів" і монопольно правлять достатньо високу ціну в межах $100К.

Ця верхня закупівельна планка і була поставлена у філософію збору коштів, який ми проводили нещодавно.

Чи збирались ми купувати всі "Спартани" за цією ціною? Відповідь: ні.

Тому що ті ж українські патріоти, які живуть у Англії і які вже допомагали купити і доправити з Британії в Україну "Спартани", допомагали і допомагають з пошуком бронемашин і для нашого фонду.

І там є різні ціни. І по 38 тисяч, і 65, і 100, і навіть більше. Тому, навіть озвучена кількість у 60 "Спартанів", які ми зібрались купувати, не є остаточною! Як і скоріше за все, це буде не єдина номенклатура бронетехніки, яку ми привеземо до України з Британії.

Тому маю одне маленьке прохання до всіх, хто сказав "гоп", поки не перескочив! В той самий день, коли останній броньовик, закуплений з кошторису 236 000 000 гривень, заїде в Україну, наш фонд у притаманній для себе манері, дасть вичерпну інформацію і по кількості, і по вартості. Будуть чеки".

Що передувало: Фонд Сергія Притули 2 листопада оголосив новий збір коштів для ЗСУ – планували зібрати 200 мільйонів гривень на закупівлю 50 бронетранспортерів Spartan.

За півтори доби було зібрано 236 мільйонів гривень.