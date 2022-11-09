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Секретар Радбезу РФ Патрушев приїхав до Ірану

"Українська правда"Середа, 9 листопада 2022, 08:33
Фото: РИА Новости

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев приїхав із візитом до Ірану.

Джерело: російський "Інтерфакс", який цитує пресслужбу Радбезу РФ

Деталі: Як вказано у повідомленні, у Тегерані він "проведе планові російсько-іранські консультації з безпеки за участю фахівців рад безпеки та представників низки міністерств і відомств двох країн".

Передісторія:

  • В Інституті вивчення війни припускають, що Іран оприлюдненням інформації про приїзд секретаря Ради національної безпеки Росії Миколи Патрушева намагається продемонструвати поглиблення співпраці з Москвою.
  • Також там стверджували, що Іран почав використовувати залежність Росії від поставок дронів-камікадзе в обмін на допомогу в реалізації ядерної програми.
  • Водночас видання  Sky News повідомило, що Росія перевезла до Ірану 140 мільйонів євро готівкою та низку захоплених в Україні зразків британської та американської зброї в обмін на безпілотники, які використовує для ударів по українській інфраструктурі.

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Теми: ІранРосіявійна
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