Секретар Радбезу РФ Патрушев приїхав до Ірану

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев приїхав із візитом до Ірану.

Джерело: російський "Інтерфакс", який цитує пресслужбу Радбезу РФ

Деталі: Як вказано у повідомленні, у Тегерані він "проведе планові російсько-іранські консультації з безпеки за участю фахівців рад безпеки та представників низки міністерств і відомств двох країн".

Передісторія:

В Інституті вивчення війни припускають, що Іран оприлюдненням інформації про приїзд секретаря Ради національної безпеки Росії Миколи Патрушева намагається продемонструвати поглиблення співпраці з Москвою.

Також там стверджували, що Іран почав використовувати залежність Росії від поставок дронів-камікадзе в обмін на допомогу в реалізації ядерної програми.

Водночас видання Sky News повідомило, що Росія перевезла до Ірану 140 мільйонів євро готівкою та низку захоплених в Україні зразків британської та американської зброї в обмін на безпілотники, які використовує для ударів по українській інфраструктурі.