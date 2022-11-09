Секретар Радбезу РФ Патрушев приїхав до Ірану

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев приїхав із візитом до Ірану.

Джерело: російський "Інтерфакс", який цитує пресслужбу Радбезу РФ

Деталі: Як вказано у повідомленні, у Тегерані він "проведе планові російсько-іранські консультації з безпеки за участю фахівців рад безпеки та представників низки міністерств і відомств двох країн".

Реклама:

Передісторія: