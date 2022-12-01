Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лаврову привиділося, що ОБСЄ коригувала удари по Луганську і Донецьку

Ірина БалачукЧетвер, 1 грудня 2022, 09:59
Лаврову привиділося, що ОБСЄ коригувала удари по Луганську і Донецьку
Сергій Лавров. Фото РИА Новости

Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що нібито представники ОБСЄ брали участь у коригуванні вогню по окупованих Луганську і Донецьку.

Джерело: Лавров на пресконференції 1 грудня   

Пряма мова Лаврова: "Розкрилися факти участі ОБСЄ в коригуванні вогню по Луганську і Донецьку".

Реклама:

Деталі: При цьому глава російського МЗС просто поділився своїми домислами з цього приводу, а фактів нібито коригування ударів учасниками ОБСЄ навести не зміг.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЛавровРосіяОБСЄпропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Лавров
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
МЗС Китаю озвучило Лаврову позицію щодо України після участі у зустрічі в Саудівській Аравії
ПАР просила прислати на саміт Лаврова замість Путіна
Останні новини
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: