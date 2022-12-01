Лаврову привиділося, що ОБСЄ коригувала удари по Луганську і Донецьку

Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що нібито представники ОБСЄ брали участь у коригуванні вогню по окупованих Луганську і Донецьку.

Джерело: Лавров на пресконференції 1 грудня

Пряма мова Лаврова: "Розкрилися факти участі ОБСЄ в коригуванні вогню по Луганську і Донецьку".

Деталі: При цьому глава російського МЗС просто поділився своїми домислами з цього приводу, а фактів нібито коригування ударів учасниками ОБСЄ навести не зміг.

Передісторія: