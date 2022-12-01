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Лаврову привиділося, що ОБСЄ коригувала удари по Луганську і Донецьку

Ірина БалачукЧетвер, 1 грудня 2022, 10:59
Сергій Лавров. Фото РИА Новости

Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що нібито представники ОБСЄ брали участь у коригуванні вогню по окупованих Луганську і Донецьку.

Джерело: Лавров на пресконференції 1 грудня   

Пряма мова Лаврова: "Розкрилися факти участі ОБСЄ в коригуванні вогню по Луганську і Донецьку".

Деталі: При цьому глава російського МЗС просто поділився своїми домислами з цього приводу, а фактів нібито коригування ударів учасниками ОБСЄ навести не зміг.

Передісторія: 

Теми: ЛавровРосіяОБСЄпропаганда
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