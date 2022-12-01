Лаврову привиділося, що ОБСЄ коригувала удари по Луганську і Донецьку

Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що нібито представники ОБСЄ брали участь у коригуванні вогню по окупованих Луганську і Донецьку.

Джерело: Лавров на пресконференції 1 грудня

Пряма мова Лаврова: "Розкрилися факти участі ОБСЄ в коригуванні вогню по Луганську і Донецьку".

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Деталі: При цьому глава російського МЗС просто поділився своїми домислами з цього приводу, а фактів нібито коригування ударів учасниками ОБСЄ навести не зміг.

Передісторія:

З 1 липня ОБСЄ закрило Офіс проєктного координатора в Україні через вето Російської Федерації, яка не дала згоди на продовження його мандату.

У вересні так званий "верховний суд ЛНР" засудив двох співробітників місії ОБСЄ до 13 років позбавлення волі. Максима Петрова та Дмитра Шабанова визнали "винними" у держзраді.

У листопаді президент України Володимир Зеленський розкритикував Організацію з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ) за недостатню участь у спробах змусити Росію припинити війну проти України.