Лаврову привиділося, що ОБСЄ коригувала удари по Луганську і Донецьку
Четвер, 1 грудня 2022, 10:59
Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що нібито представники ОБСЄ брали участь у коригуванні вогню по окупованих Луганську і Донецьку.
Джерело: Лавров на пресконференції 1 грудня
Пряма мова Лаврова: "Розкрилися факти участі ОБСЄ в коригуванні вогню по Луганську і Донецьку".
Деталі: При цьому глава російського МЗС просто поділився своїми домислами з цього приводу, а фактів нібито коригування ударів учасниками ОБСЄ навести не зміг.
Передісторія:
- З 1 липня ОБСЄ закрило Офіс проєктного координатора в Україні через вето Російської Федерації, яка не дала згоди на продовження його мандату.
- У вересні так званий "верховний суд ЛНР" засудив двох співробітників місії ОБСЄ до 13 років позбавлення волі. Максима Петрова та Дмитра Шабанова визнали "винними" у держзраді.
- У листопаді президент України Володимир Зеленський розкритикував Організацію з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ) за недостатню участь у спробах змусити Росію припинити війну проти України.