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Данілов закликав не жити очікуванням ракетних ударів: Влада вас попередить

Євген КізіловЧетвер, 1 грудня 2022, 11:57
олексій данілов, фото з його фейсбуку

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов просить українців не переживати і не жити в очікуванні масованих ракетних ударів: система оповіщення завчасно попередить.

Джерело: Данілов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Я хочу всіх заспокоїти. Коли буде ракетний обстріл, влада обов'язково вас про це буде повідомляти. Не треба жити постійно в очікуванні якихось неприємностей. Живіть своїм життям, яке і так складне".

Деталі: Секретар РНБО нагадав, що в Україні діє система оповіщення, яка неодноразово довела свою ефективність.

Також Данілов порадив брати інформацію про майбутні обстріли тільки з перевірених джерел, адже Росія робить багато "вкидів" в інфопростір.

Нагадаємо: У Головному управлінні розвідки вважають, що Російська Федерація перед наступним масованим ракетним ударом готує і накопичує ракети, вивчає нові цілі і проводить дорозвідку.

Теми: ДаніловвійнаРосіяобстріл
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