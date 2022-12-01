Головний інженер на ЗАЕС зрадив Україну і співпрацює з росіянами – "Енергоатом"

Президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін закликав працівників ЗАЕС нічого не підписувати з росіянами і "Росатомом" та повідомив, що заступник головного інженера ЗАЕС Юрій Чернічук зрадив Україну і співпрацює з окупантами.

Джерело: звернення Котіна до працівників окупованої Запорізької АЕС

Пряма мова: "Із сумом маю констатувати черговий удар під дих вітчизняній енергетиці загалом та Запорізькій атомній станції зокрема.

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Юрій Чернічук, заступник головного інженера ЗАЕС, який під час війни виконував його обов’язки, зрадив Україні та перейшов на бік ворога.

Замість докладати всіх зусиль для якомога швидшого звільнення станції, він вирішив допомагати російським окупантам легалізувати її злочинне захоплення і тепер підбурює до цього інших атомників".

Деталі: Котін повідомив, що Чернічука звільнили з "Енергоатома" і "рано чи пізно він за все відповідатиме перед законом та перед людьми".

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Президент "Енергоатома" закликав працівників ЗАЕС "не робити непоправних кроків, які назавжди перекреслять весь попередній життєвий шлях, усі успіхи та досягнення".

Водночас, за його словами, російські окупанти дедалі більше тиснуть на проукраїнський персонал ЗАЕС, залякують і шантажують, не пускають на робочі місця.

Він закликав працівників нічого не підписувати з Росатомом й афілійованими з ним конторами.

Пряма мова: "Фейкова АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" завзято розповсюджує "інформацію", нібито тисячі українських атомників радісно перейшли в Росатом і пишаються цим, адже перед ними відкрилися нові та світлі перспективи.

Це цинічна брехня. Як і все, чим "годує" Росія.

Перехід в рашистську структуру зробить вас прямими посібниками агресора, а отже – ворогами власних співвітчизників.

Бо російські загарбники використовують ЗАЕС не як атомну станцію, а передусім як військову базу та засіб ядерного шантажу всього світу. Тож і персонал, який вони набирають для роботи під прапором РФ, буде зобов'язаний підтримувати військову агресію проти України".

Деталі: За словами Котіна, росіянам начхати на ядерну та радіаційну безпеку найбільшої в Європі атомної станції та її подальшу долю: "Росію скоро виженуть, а з печаткою зрадника доведеться жити до скону".

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