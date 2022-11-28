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Росіяни заборонили вхід на ЗАЕС працівникам, які не співпрацюють із ними – Генштаб

Олена РощінаПонеділок, 28 листопада 2022, 19:22

Російські військові з 28 листопада заборонили вхід на територію Запорізької атомної електростанцію тим працівникам, які не підписали контракти з "Росатомом".

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України

Дослівно: "За наявною інформацією, з сьогоднішнього дня окупанти заборонили вхід на територію Запорізької АЕС працівникам станції, які відмовилися підписувати контракти з "Росатомом".

Нагадаємо: Росіяни з початку березня окупували Запорізьку АЕС і ставлять Україну під загрозу ядерної катастрофи, зберігаючи там військову присутність. Україна домагається демілітаризації ЗАЕС за посередництва МАГАТЕ. 

27 листопада президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив про ознаки того, що російські загарбники можуть готуватися залишити Запорізьку атомну електростанцію. Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не виведе війська з ЗАЕС: цього "бути не може".

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Теми: ЗАЕСокупаціяГенштаб
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