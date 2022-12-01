Тимошенко з ОП їздить на "Porsche" останньої моделі і переконує, що взяв покататись

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко під час воєнного стану роз’їжджає на автомобілі "Porsche Taycan" 2021 року, вартістю $100 тис., йдеться у розслідуванні журналіста УП Михайла Ткача "Не "воєнний стан" заступника керівника ОП Кирила Тимошенка".

Джерело: УП

Деталі: Журналісти з’ясували, що автомобіль належить ТОВ "Новем Логістик", яке знаходитья за адресою Паркова дорога,16-а. Єдиним власником компанії є непублічний бізнесмен Вемір Давітян.

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У коментарі УП Тимошенко підтвердив, що автомобіль належить Давітяну. За словами заступника ОП, він користався "Porsche" 3 - 4 рази, і повернув його ще декілька місяців назад.

У той же час, за даними УП, Тимошенко використовував це авто щонайменше вдвічі більше часу.

Також Давітян у коментарі УП сказав, що надавав машину на "тест-драйв", оскільки вона йому "не підійшла".

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При цьому на наявних у редакції матеріалах із камер "Безпечного міста" Давітян не був зафіксований за кермом цього авто жодного разу.

Повідомляється, що у власності Тимошенко та його дружини, відповідно до даних його декларації за 2020 рік, вже перебували "BMW X5" 2019 року, "Porsche Macan" 2017 року, "Volkswagen Caravelle" 2014 року.

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