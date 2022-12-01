У Чернівецькій ОВА допомогали чоловікам тікати за кордон: підозрюють посадовицю

Повідомлення про підозру, фото з ОГП

Посадовицю Чернівецької ОВА підозрюють у сприянні переправленню за кордон чоловіків призовного віку під приводом ввезення гуманітарної допомоги.

Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора

Дослівно: "Повідомлено про підозру посадовиці Чернівецької обласної військової адміністрації за фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах (ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 362 КК України)".

Реклама:

Деталі: За інформацією слідства, жінка вносила до системи "Шлях" дані про дозвіл на виїзд військовозобов’язаним чоловікам призовного віку. Правоохоронці встановили понад 50 фактів виїзду чоловіків за кордон під приводом ввезення гуманітарної допомоги. Тривають обшуки на території Чернівецької області.