Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Чернівецькій ОВА допомогали чоловікам тікати за кордон: підозрюють посадовицю

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 1 грудня 2022, 13:39
У Чернівецькій ОВА допомогали чоловікам тікати за кордон: підозрюють посадовицю
Повідомлення про підозру, фото з ОГП

Посадовицю Чернівецької ОВА підозрюють у сприянні переправленню за кордон чоловіків призовного віку під приводом ввезення гуманітарної допомоги.

Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора 

Дослівно: "Повідомлено про підозру посадовиці Чернівецької обласної військової адміністрації за фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах (ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 362 КК України)".

Реклама:

Деталі: За інформацією слідства, жінка вносила до системи "Шлях" дані про дозвіл на виїзд військовозобов’язаним чоловікам призовного віку. Правоохоронці встановили понад 50 фактів виїзду чоловіків за кордон під приводом ввезення гуманітарної допомоги. Тривають обшуки на території Чернівецької області.

Теми: Офіс генпрокурораЧернівецька областьфонд "Україна 3000"
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Офіс генпрокурора
Затримали посадовицю військкомату: обіцяла за $1 тисячу відмазати від повістки
"Тилові" командири на Київщині незаконно виписували собі "бойові" премії
ОГП: 500 дітей загинули через російську агресію
Останні новини
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: