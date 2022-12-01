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Мураєв виїхав з України у травні – джерела

"Українська правда"Четвер, 1 грудня 2022, 15:14
Мураєв виїхав з України у травні – джерела
Євген Мураєв

Народний депутат України VII і VIII скликань власник заблокованого проросійського телеканалу НАШ Євген Мураєв виїхав з України у травні 2022 року.

Джерело: співрозмовники УП в правоохоронних органах

Деталі: За словами джерела УП, Мураєв перетнув український кордон з Угорщиною на Закарпатті у травні.

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На той момент вказівок щодо обмеження його виїзду від правоохоронних органів, очевидно, не існувало.

У червні 2022 року Восьмий апеляційний суд Львова заборонив партію "Наші" екснардепа Мураєва, яку Мін’юст вважає проросійською.

У вересні журналісти УП з'ясували, що Мураєв з родиною живе у Відні та іноді буває у Братиславі у справах.

ВІДЕО ДНЯ

30 листопада співробітники Служби безпеки України провели серію обшуків у Мураєва, його родичів та поплічників.

Стало відомо, що слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження щодо державної зради. Водночас ця справа є фактовою і жодна підозра Мураєву наразі не оголошувалась.

Теми: Мураєв
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