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Суд заборонив партію Мураєва

Валентина РоманенкоВівторок, 14 червня 2022, 10:53

Восьмий апеляційний суд Львова 14 червня заборонив партію "Наші" екснардепа Євгенія Мураєва, яку Мін’юст вважає проросійською.

Джерело: рух "Чесно" з посиланням на представницю Мін'юсту, яка була присутня на засіданні.

Деталі: За даними активістів, це вже четверта заборонена проросійська партія і нині суд розглядатиме справи щодо ще 4 партіяй, зокрема справи щодо партій двох держзрадників Володимира Сальдо та Наталії Вітренко.

Майно партії "Наші" та всіх її осередків, згідно з рішенням суду, передається державі. Але саме рішення може бути оскаржене у Верховному суді.

Аргументи міністерства наразі громадськості невідомі, оскільки колегія суддів у складі Матковської, Кузьмича і Улицького не допустила на засідання журналістів та представників громадськості.

Причиною недопуску вказали карантинні обмеження і внутрішнє розпорядження суду, хоча ще напередодні, 13 червня, подібні обмеження не завадили публічності розгляду аналогічних справ стосовно партій "Соціалісти" та "Справедливість та розвиток" і активісти висвітлювали перебіг судових засідань, зазначають у "Чесно".

Пряма мова лідерки руху "Чесно" Віти Думанської: "Питання проросійських політпартій — вкрай болюче для українського суспільства. Українцям потрібно знати, як забороняють такі партії, що підтримують окупанта. Окрім цього важливо, щоб у суді розглядали не лише справи щодо заборони партій, а й притягали до відповідальності зрадників та колаборантів, щоб вони не могли створити нові партії і балотуватися знову".

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Довідково: Євгеній Мураєв став помітним у політиці з 2006 року. Тоді він вперше став депутатом Харківської обласної ради від партії "Віче" (зараз "Акцент").

Після невдалої спроби потрапити до парламенту у списку блоку "Кучма" в 2007 році Мураєв знову обрався до Харківської облради, але вже від "Партії регіонів" (2010). Від неї ж він вперше пройшов до парламенту у 2012 році (181 округ).

У 2014 році Мураєв знову переміг на 181 окрузі, вже як самовисуванець. У парламенті політик приєднався до фракції "Опозиційний блок" (цю партію суд заборонив 8 червня).

У 2017 році Євгеній Мураєв спільно з Вадимом Рабіновичем почав розвивати партію "За життя". Досвід швидкого зростання впізнаваності цієї партії Мураєв згодом використає для розкрутки власної партії – "Наші".

Мураєв і Рабінович внесені до Реєстру держZрадників рухом "Чесно".

Теми: Мураєвсуд
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