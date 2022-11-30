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СБУ провела обшуки в Мураєва

Валентина РоманенкоСереда, 30 листопада 2022, 16:23
Євген Мураєв. Фото – Україна 24

Співробітники Служби безпеки України провели серію обшуків у керівника забороненої проросійської партії "Наші" Євгена Мураєва.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Повідомляється, що в результаті слідчо-оперативних дій вилучено готівку, в тому числі в російських рублях, зброю, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали.

 
 

Заходи відбувалися за місцями проживання та в офісах самого Мураєва і його рідні, а також у його найближчих соратників.

Все це – в рамках кримінального провадження за підозрою в державній зраді (ця справа є фактовою -ред.).

Наразі Мураєв переховується від правосуддя за кордоном.

Попри це співробітники СБУ ініціювали проведення незалежних експертиз висловлювань політика, зазначають у спецслужбі. Їхні висновки свідчать про наявність у цого діях ознак злочину, передбаченого ч.1 ст.111 КК України (державна зарада). А саме - в контексті нанесення шкоди інформаційній безпеці України.

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Також, за матеріалами слідчих СБУ, в ефірах підконтрольного Мураєву телеканалу "НАШ" неодноразово поширювались наративи російської інформаційної пропаганди.

Через це, а також через розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі на телеканал були накладені штрафні санкції, кажуть в СБУ.

Наразі всі вилучені матеріали передано на експертизи.

За їхніми результатами будуть вживатися подальші процесуальні дії.

Теми: МураєвСБУ
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