Рада забрала мандат у Льовочкіної
Четвер, 1 грудня 2022, 15:29
Верховна Рада припинила повноваження народної депутатки забороненої "Опозиційної платформи - За життя" Юлії Льовочкіної.
Джерело: нардеп Ярослав Железняк з фракції "Голос" у Telegram
Пряма мова Железняка: "Парламент достроково припинив повноважень народного депутата від екс-ОПЗЖ Льовочкіної Ю.В."
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Деталі: За відповідне рішення проголосувало 285 народних обранців.
Передісторія:
- Напередодні Льовочкіна вирішила скласти повноваження "у зв'язку із сімейними обставинами".
- У 2019 році Льовочкіна була обрана народною депутаткою 9 скликання від партії "Опозиційна платформа - За життя" під номером 21 у списку.
- Станом на вересень 2021 року, згідно з аналітикою Руху ЧЕСНО, Льовочкіна жодного разу не виступала в ВРУ 9, як і її брат Сергій Льовочкін.
- У травні 2022 року український номер Юлії Льовочкіної знаходився в мережі у роумінгу у Франції. Але вона не відповіла на дзвінки журналістів "Схем". Прочитавши повідомлення у месенджері, проігнорувала і його.
- У вересні касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу партії "Опозиційна платформа – За життя" і остаточно заборонив її діяльність.
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