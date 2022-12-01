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Рада забрала мандат у Льовочкіної

Четвер, 1 грудня 2022, 16:29
ЮЛІЯ ЛЬОВОЧКІНА, фото: Wikipedia

Верховна Рада припинила повноваження народної депутатки забороненої "Опозиційної платформи - За життя" Юлії Льовочкіної.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк з фракції "Голос" у Telegram

Пряма мова Железняка: "Парламент достроково припинив повноважень народного депутата від екс-ОПЗЖ Льовочкіної Ю.В."

Деталі: За відповідне рішення проголосувало 285 народних обранців.

Передісторія:

Теми: Верховна РадаОПЗЖ
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